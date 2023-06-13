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بيان رسمي من مبابي بشأن مصيره مع سان جيرمان

13 يونيو 2023 . الساعة 18:43 بتوقيت القدس
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بيان رسمي من مبابي بشأن مصيره مع سان جيرمان

أشار مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي في بيان لوكالة فرانس برس، إلى أنه لم يناقش أبداً تمديداً لعقده مع النادي الفرنسي إلى ما بعد العام 2024، وذلك غداة إبلاغه مسؤوليه نيّته عدم تفعيل خيار التمديد لعام إضافي.

ووفق البيان المُرسل من الدولي الفرنسي، فقد أبلغ "إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتباراً من "15 تموز/يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024) وأن هدف الرسالة الأخيرة لم يكن إلا لتأكيد ما سبق توضيحه شفهياً".

وأضاف البيان أن "كيليان مبابي والمقرَّبين منه يقولون إنهم لم يناقشوا أبداً هذه النقطة مجدَّداً مع النادي خلال العام، باستثناء قبل 15 يوماً للإعلان عن إرسال الخطاب. في المقابل، لم يناقَش أي تمديد جديد محتمل".

وأوضح مبابي ومحيطه أنه "بعدما أكد بالفعل في الأسابيع الأخيرة أنه سيكون باريسيّاً الموسم المقبل، لم يطلب كيليان مبابي الرحيل هذا الصيف، لكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي".

وأخيراً، أضاف البيان أن اللاعب وحاشيته "يأسفون لأن استلام هذا الخطاب قد تسرَّب لوسائل الإعلام ولأن هذه التبادلات أُعلن عنها لغرض وحيد، هو الإضرار بصورتهم وإدارة المناقشات بسلاسة مع النادي".

المصدر / فلسطين اونلاين
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#باريس سان جرمان #مبابي

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