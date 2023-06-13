أسير من غزة يُرزق بـ4 توائم عن طريق النطف المهرَّبة

أنجبت زوجة الأسير الفلسطيني أحمد الشمالي من مدينة غزة، 4 توائم، حملت بهم عن طريق "نطف مهرَّبة"، من زوجها في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

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وأنجبت زوجة الأسير الشمالي أطفالها الأربعة مطلع مايو/ أيار الماضي، في مشفى المقاصد بالقدس، وتمَّ تحويلهم إلى قسم "الخداج وحديثي الولادة"، قبل أن يغادروه، برفقة والدتهم إلى قطاع غزة.

يُشار إلى أن الأسير الشمالي (38 عامًا)، وهو من سكان حي الشجاعية شرقي غزة، اُعتقل في آب/ أغسطس عام 2008، وحكم عليه بالسجن (18سنة)، وتفصله عن الحرية 3 سنوات.

وبالأطفال الأربعة يرتفع عدد "سفراء الحرية" وهم أبناء الأسرى الذين انُجبوا عبر عمليات تحرير النطف خارج السجون، إلى 122 طفلًا، بحسب مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وعائلاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين