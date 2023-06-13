فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أسير من غزة يرزق بـ 4 توائم عن طريق النطف المهربة

تحذير من أطعمة شعبية تساهم في شيخوخة عقلك.. ماهي؟

بوتين: خسائر أوكرانيا العسكرية تقترب من السيناريو الكارثي

مصر والعراق يوقّعان 11 مذكرة تفاهم بين البلدين

17 أسيرًا مريضًا في سجن مستشفى الرملة يواجهون ظروفًا قاسية

حماس تنعى الشهيد حشاش وتبارك العملية البطولية في جنين

زعارير: عنجهية الاحتلال بحق الأسرى تستوجب مساندة شعبية

5 إصابات بعملية إطلاق النار قرب جنين بينهم 4 جنود

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

مرداوي: عملية جنين ردٌّ على مساعي الاحتلال تصفية المقاومة

بوتين: خسائر أوكرانيا العسكرية تقترب من السيناريو الكارثي

13 يونيو 2023 . الساعة 18:08 بتوقيت القدس
...
الرئيس الروسي فلادمير بوتين (الفرنسية)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أهداف العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا ربما تتطور بحسب مستجدات الأوضاع لكنها لن تتغير بشكل عام.

وعبّر الرئيس الروسي عن اعتقاده بأن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها المضاد 25 إلى 30 بالمائة من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، وبأن الخسائر البشرية في أوكرانيا أعلى عشر مرات من الخسائر الروسية.

وأضاف بوتين، خلال لقاء مع مدونين عسكريين أذاعه التلفزيون اليوم الثلاثاء، أن روسيا فقدت 50 من دباباتها في القتال، بعضها يمكن إصلاحه، في حين فقدت أوكرانيا أكثر من 160 دبابة.

وتابع الرئيس الروسي: "المرتزقة البولنديون يقاتلون في أوكرانيا لكنهم يعانون من خسائر"، مؤكدا أن خسائر أوكرانيا خلال الهجوم المضاد تقترب من السيناريو الكارثي.

وقال بوتين: "لدينا موارد كافية لتوصيلها للمتضرّرين من تفجر سد كاخوفكا"، مؤكدًا أن أوكرانيا قصفت السد بصواريخ هيمارس الأميركية.

وشدَّد الرئيس الروسي على أن قوات أوكرانيا تكبَّدت خسائر كبيرة خلال العمليات العسكرية.

وأضاف بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير في اتجاهات متعدّدة وبدأ في 4 يونيو، وهو واسع النطاق ومستمر حتى الآن.

وتابع بوتين: "ندرس نشر قوات إضافية على الحدود حال استمرار الهجوم الأوكراني".

المصدر / وكالات
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#روسيا #أوكرانيا #سيناريو كارثي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة