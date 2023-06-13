بوتين: خسائر أوكرانيا العسكرية تقترب من السيناريو الكارثي

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن أهداف العملية العسكرية لموسكو في أوكرانيا ربما تتطور بحسب مستجدات الأوضاع لكنها لن تتغير بشكل عام.

وعبّر الرئيس الروسي عن اعتقاده بأن أوكرانيا خسرت منذ بدء هجومها المضاد 25 إلى 30 بالمائة من المركبات العسكرية التي حصلت عليها من الغرب، وبأن الخسائر البشرية في أوكرانيا أعلى عشر مرات من الخسائر الروسية.

وأضاف بوتين، خلال لقاء مع مدونين عسكريين أذاعه التلفزيون اليوم الثلاثاء، أن روسيا فقدت 50 من دباباتها في القتال، بعضها يمكن إصلاحه، في حين فقدت أوكرانيا أكثر من 160 دبابة.

وتابع الرئيس الروسي: "المرتزقة البولنديون يقاتلون في أوكرانيا لكنهم يعانون من خسائر"، مؤكدا أن خسائر أوكرانيا خلال الهجوم المضاد تقترب من السيناريو الكارثي.

وقال بوتين: "لدينا موارد كافية لتوصيلها للمتضرّرين من تفجر سد كاخوفكا"، مؤكدًا أن أوكرانيا قصفت السد بصواريخ هيمارس الأميركية.

وشدَّد الرئيس الروسي على أن قوات أوكرانيا تكبَّدت خسائر كبيرة خلال العمليات العسكرية.

وأضاف بوتين أن الهجوم الأوكراني المضاد يسير في اتجاهات متعدّدة وبدأ في 4 يونيو، وهو واسع النطاق ومستمر حتى الآن.

وتابع بوتين: "ندرس نشر قوات إضافية على الحدود حال استمرار الهجوم الأوكراني".

المصدر / وكالات