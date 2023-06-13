مصر والعراق يوقّعان 11 مذكرة تفاهم بين البلدين

وقَّعت مصر والعراق، اليوم الثلاثاء، 11 مذكرة تفاهم، على هامش أعمال الدورة الثانية "للجنة العليا المصرية – العراقية المشتركة" برئاسة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، والعراقي محمد شياع السوداني.

وأوضح بيان لرئاسة الوزراء المصرية، أنه في البداية تمَّ التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات، ومذكرة تفاهم في مجال الإدارة والوظيفة العامة والخدمة المدنية بين مجلس الخدمة العامة الاتحادي العراقي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بمصر.

وأضاف البيان: كذلك تمَّ التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة، وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة التجارة العراقية ووزارة التجارة والصناعة المصرية؛ بشأن التعاون الفني بهدف الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.

كما شهد رئيسا وزراء البلدين التوقيع على مذكرتي تفاهم للتعاون في مجال الشباب والرياضة.

وتمَّ التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون المشترك بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، ووزارة التضامن الاجتماعي في جمهورية مصر العربية، وأيضًا مذكرة تفاهم في مجالات العمل بين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، ووزارة العمل في مصر.

وتابع البيان أنه تمَّ التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التخطيط العراقية، ومعهد التخطيط القومي المصري، ومذكرة تفاهم في مجال تبادل الخبرات بين وزارة التخطيط العراقية ووزارة التعاون الدولي المصرية.

المصدر / فلسطين أون لاين