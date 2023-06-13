حماس تنعى الشهيد حشاش وتبارك العملية البطولية في جنين

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الشهيد فارس عبد المنعم محمد حشاش (19 عامًا)، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال اليوم الثلاثاء، خلال العدوان على مخيم بلاطة بنابلس.

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وقالت حماس في بيانها، إن الهجمة الصهيونية الشرسة على المقاومين في الضفة الغربية وآخرها العدوان على مخيم بلاطة في نابلس لن تؤدّي إلا لمزيد من الصمود والثبات، وسيخرج المقاومون من كل حدب وصوب، كما خرجوا في جنين اليوم، لمواجهة الاحتلال ومستوطنيه والدفاع عن المسجد الأقصى المبارك.

وباركت العملية البطولية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال على حاجز الريحانة قرب جنين.

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ودعت الشباب الثائر لمزيد من الصمود وتصعيد المقاومة ضد الاحتلال دفاعاً عن شعبنا ومقدَّساتنا وأقصانا المبارك حتى زوال الاحتلال الفاشي وتحقيق تطلعات شعبنا في التحرير والعودة.

المصدر / فلسطين أون لاين