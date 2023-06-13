فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

زعارير: عنجهية الاحتلال بحق الأسرى تستوجب مساندة شعبية

5 إصابات بعملية إطلاق النار قرب جنين بينهم 4 جنود

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

مرداوي: عملية جنين رد على مساعي الاحتلال تصفية المقاومة

"صير".. كنز أثري يقاسي أهله الإهمال ونقص الخدمات

نقابة الاقتصاديين تعقد دورة "كتابة مقترحات تجنيد الأموال"

متحدثون: جرائم التطهير العرقي والتهجير ضد أهالي الـ 48 لن تنجح

"حماس" تُحذّر من تمرير مشروع قانون "الاعتقال الإداري" تجاه أهالي الداخل المحتل

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة بمدينة نابلس

المصري: الاحتلال يتعمّد الإهمال الطبي لنشر الأمراض بين الأسرى

زعارير: عنجهية الاحتلال بحق الأسرى تستوجب مساندة شعبية

13 يونيو 2023 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
...
عنجهية الاحتلال بحق الأسرى تستوجب مساندة شعبية

أكد النائب باسم زعارير أن عنجهية الاحتلال الإسرائيلي وانعدام الإنسانية في تعامله مع الأسرى الفلسطينيين، بما يخالف جميع القوانين الدولية والإنسانية، تستوجب تحرّك شعبنا بكل قواه الحية الوطنية، لإسناد المعتقلين داخل سجون الاحتلال.

وأشاد زعارير بالتماسك القوي في صفوف الحركة الأسيرة، ووقوفهم بشكلٍ موحد في وجه السجان وممارساته بحقهم، متطرّقاً إلى ما يمارسه الاحتلال من ظلم وقهر بحق الأسرى خاصة المرضى منهم، وما ينتج عنها من إعدام بطيء بحقهم.

وبيَّن أن الاحتلال يتعمَّد تنفيذ سياسة الإهمال الطبي، وجمع الأسرى المرضى في سجن "مستشفى الرملة"، الذي لا يشبه أي مستشفى، بل هو جزء من أسوأ سجون الاحتلال، وأكثرها هدراً لصحة الأسير، وما يتعرَّض له الأسير المريض وليد دقة، هو خطوة على طريق إعدامه كما حصل أخيراً للأسير الشهيد خضر عدنان.

وذكر زعارير أنه أمام عنجهية الاحتلال يتوجَّب على شعبنا الوقوف مع الخطوات التي أعلنها الأسرى، والتحرّك على الصعد كافَّة، لمساندة المعتقلين الذين يضحون بحاضرهم ومستقبلهم من أجلنا ومن أجل قضيتنا.

وشدَّد على أن الخذلان الرسمي لن يفتَّ في عضد شعبنا الغيور على الأسرى والوطن والمقدَّسات، مؤكداً أن شعبنا قادر على مساندة الأسرى لانتزاع حقوقهم من السجان.

وأغلق الأسرى الفلسطينيون اليوم، الأقسام داخل سجون الاحتلال بشكلٍ جزئي، احتجاجاً على تنكيل إدارة مستشفى سجن الرملة بالمعتقلين المرضى، ومنهم الأسير وليد دقة.

يأتي ذلك في ظل حالة النفير العام التي تسود كل سجون الاحتلال، والتي يتواجد بها المعتقلون الإداريون، استعداداً للمشاركة في الإضراب المفتوح عن الطعام، والمقرَّر في 18 حزيران/ يونيو 2023، تحت شعار "ثورة حرية- انتفاضة الإداريين".

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الأسرى #الاحتلال #باسم زعارير

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة