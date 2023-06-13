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مرداوي: عملية جنين رد على مساعي الاحتلال تصفية المقاومة

13 يونيو 2023 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
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القيادي في حماس محمود مرداوي

قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي إن عملية إطلاق النار البطولية في جنين مساء اليوم ردُّ فعل طبيعي على جرائم الاحتلال، ومساعيه الفاشلة في تصفية المقاومة.

وأكد مرداوي أنَّ ردود المقاومة المؤثرة والسريعة، دليل حضورها وفاعليتها في الميدان في ظل تمسّك أبناء شعبنا بها سبيلًا لصدِّ العدوان والتصدّي لجرائم المستوطنين.

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وأشاد بتحرك المقاومين السريع في جنين لتخفيف الضغط عن رفاقهم في مخيم بلاطة بنابلس والذين يواجهون في هذه اللحظات هجمة قوية من جيش الاحتلال.

وشدَّد القيادي في حماس على أن شعبنا الصامد المرابط سيبقى يواجه العدو بكل السبُل دفاعًا عن المسجد الأقصى المبارك الذي يتعرَّض لأبشع حملة صهيونية لتقسيمة واستكمال السيطرة عليه.

وحسب الإعلام العبري، فقد أصيب مستوطن وثلاثة جنود بعملية إطلاق نار استهدفت سيارة صهيونية في محيط معبر ريحان قرب جنين، شمال الضفة الغربية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #عملية جنين #محمود مرداوي

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