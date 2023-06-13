5 إصابات بعملية إطلاق النار قرب جنين بينهم 4 جنود

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة الإصابات بعملية إطلاق النار على مركبة إسرائيلية قرب حاجز برطعة في جنين إلى 5 إصابات بينهم 4 جنود، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة.

شاهد | إصابة 4 مستوطنين برصاص مـــــ..ــقاومين في جنين pic.twitter.com/d6N19al3cB — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 13, 2023

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنّ مقاومين أطلقوا وابلًا من الرصاص تجاه مركبة تقل عددًا من المستوطنين، وجرى نقلهم للعلاج.





وأوضحت أنّ المصابين بعملية إطلاق النار قرب جنين هم مستوطن و3 جنود.

شاهد | الاحـــ...ـــتلال ينقل المصابين بعــــــملية إطلاق النار قرب جنين. pic.twitter.com/xEbgMh3QGz — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 13, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين