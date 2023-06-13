فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

5 إصابات بعملية إطلاق النار قرب جنين بينهم 4 جنود

مرداوي: عملية جنين رد على مساعي الاحتلال تصفية المقاومة

استشهاد شاب برصاص الاحتلال في نابلس

"صير".. كنز أثري يقاسي أهله الإهمال ونقص الخدمات

نقابة الاقتصاديين تعقد دورة "كتابة مقترحات تجنيد الأموال"

متحدثون: جرائم التطهير العرقي والتهجير ضد أهالي الـ 48 لن تنجح

"حماس" تُحذّر من تمرير مشروع قانون "الاعتقال الإداري" تجاه أهالي الداخل المحتل

إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة بمدينة نابلس

المصري: الاحتلال يتعمّد الإهمال الطبي لنشر الأمراض بين الأسرى

الإعلام العبري: تدشين طريق استيطاني التفافي جديد في الخليل

محدث 5 إصابات بعملية إطلاق النار قرب جنين بينهم 4 جنود

13 يونيو 2023 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
...
إصابة 4 مستوطنين برصاص مقاومين في جنين

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع حصيلة الإصابات بعملية إطلاق النار على مركبة إسرائيلية قرب حاجز برطعة في جنين إلى 5 إصابات بينهم 4 جنود، بينهم إصابة وصفت بالخطيرة.

 

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أنّ مقاومين أطلقوا وابلًا من الرصاص تجاه مركبة تقل عددًا من المستوطنين، وجرى نقلهم للعلاج.

photo_٢٠٢٣-٠٦-١٣_١٥-٠٩-٣٧.jpg
 

وأوضحت أنّ المصابين بعملية إطلاق النار قرب جنين هم مستوطن و3 جنود.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#مواجهات #مقاومون #إصابات في صفوف الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة