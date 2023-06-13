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إصابة 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار على مركبة قرب جنين

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بالفيديو إصابة 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار على مركبة قرب جنين

13 يونيو 2023 . الساعة 15:00 بتوقيت القدس
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إصابة 4 مستوطنين برصاص مقاومين في جنين

أصيب 4 مستوطنين، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار على مركبة إسرائيلية قرب حاجز برطعة في جنين.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن مقاومين أطلقوا وابلاً من الرصاص تجاه مركبة تقل عددًا من المستوطنين، وجري نقلهم للعلاج.

وأوضحت أن المصابيبن بعملية إطلاق النار قرب جنين هم مستوطن و3 جنود.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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