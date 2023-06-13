إصابة 4 مستوطنين بعملية إطلاق نار على مركبة قرب جنين

أصيب 4 مستوطنين، اليوم الثلاثاء، في عملية إطلاق نار على مركبة إسرائيلية قرب حاجز برطعة في جنين.

شاهد | إصابة 4 مستوطنين برصاص مـــــ..ــقاومين في جنين pic.twitter.com/d6N19al3cB — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 13, 2023

وأفادت وسائل إعلام عبرية، أن مقاومين أطلقوا وابلاً من الرصاص تجاه مركبة تقل عددًا من المستوطنين، وجري نقلهم للعلاج.

وأوضحت أن المصابيبن بعملية إطلاق النار قرب جنين هم مستوطن و3 جنود.

شاهد | الاحـــ...ـــتلال ينقل المصابين بعــــــملية إطلاق النار قرب جنين. pic.twitter.com/xEbgMh3QGz — فلسطين أون لايـن (@F24online) June 13, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين