نقابة الاقتصاديين تعقد دورة "كتابة مقترحات تجنيد الأموال"

بدأت نقابة الاقتصاديين الفلسطينيين في قطاع غزة، دورة عن كتابة مقترحات تجنيد الأموال وجلب التمويل، لعدد من أعضائها في مقرها المؤقت.

ويحاضر بالدورة، نقيب الاقتصاديين الأستاذ محمد مقداد، حيث رحّب بالمشاركين، مؤكدا أن النقابة ماضية في إعداد وتأهيل كادر اقتصادي لمواكبة سوق العمل.

وقال مقداد: "إن نقابة الاقتصاديين تتطلع لجيل اقتصادي قادر على التحليل وإعطاء النظرة السليمة للارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني"، داعيًا الاقتصاديين في قطاع غزة، للالتحاق بالنقابة والتسجيل في عضويتها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها.

في حين، أكد محمد الدريملي، أمين سر مجلس إدارة نقابة الاقتصاديين، أن دورة كتابة مقترحات تجنيد الأموال تهدف إلى تعزيز علاقات المشاركين في الدورة مع الجهات الداعمة المحلية والدولية.

وكذلك تمكين المشاركين في الدورة من كتابة مقترحات التمويل للمشاريع المختلفة، والمساهمة في احداث التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية.

وقال عضو مجلس إدارة النقابة، الدكتور عماد لبد، إن النقابة بصدد إطلاق رزمة من الدورات خلال الفترة المقبلة، وأعدت خطة زمنية للإعلان عن الدورات.

وأكد لبد أن الدورات ستتم عبر أساتذة متمرسة بمجال الاقتصاد، وأن الهدف العام لهذه الدورات هو خدمة الاقتصاديين والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين