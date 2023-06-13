إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم بلاطة بمدينة نابلس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، إصابة مواطنين، بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وقالت الوزارة في تصريح مقتضب، إنّ الإصابة الأولى بالصدر، والثانية بالكوع والفخذ، مشيرة في السياق إلى أنّ الإصابتين وضعهما مستقر.

وتسللت قوات إسرائيلية خاصة لمخيم بلاطة، فيما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية بعد تسلل القوة عبر حاجز حوارة وبيت فوريك تجاه المخيم.

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وحاصرت قوات الاحتلال منزلًا في المخيم، وأطلق تجاهه قذائف الأنيرجا، وانتشرت القناصة فوق أسطح عدد من المنازل المجاورة.

ووثّقت مصادر محلية منع قوات الطواقم الطبية من دخول مخيم بلاطة، فيما احتجزت عدة عوائل داخل منازلها.

وجرت اشتباكات متقطعة بين المقاومين وقوات الاحتلال المقتحمة لمخيم بلاطة، فيما استهدف آليات الاحتلال بعبوات ناسفة.

المصدر / فلسطين أون لاين