الإعلام العبري: تدشين طريق استيطاني التفافي جديد في الخليل

أعلن الإعلام العبري، اليوم الثلاثاء، عن قرب انتهاء سلطات الاحتلال، من شق طريق العروب الالتفافي الاستيطاني المعروف أيضاً بشارع الحاخام المتطرف "موشيه ليفينغر"، والذي بدأ العمل عليه منذ عامين.

وبحسب صحيفة "إسرائيل هيوم"، إن هذا الطريق الجديد يمتد من مفرق "غوش عتصيون" إلى مفرق حلحول، على بعد كيلو مترات قليلة من الخليل ومستوطنة "كريات أربع"، ويتكون من 4 تفرعات، وسيكون بديلاً عن الشارع 60 القديم والذي يشكل خطراً على المستوطنين.

وذكرت أن الطريق أحد طريقين التفافيين يتم بناؤهما هذه الأيام لغرضين: تجاوز القرى الفلسطينية، وتحسين مسار الطريق.

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ونوهت الصحيفة، أن الطريق يجتاز الالتفافي قريتين فلسطينيتين: قرية العروب: المتاخمة للطريق حالياً والتي يتم منها إلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة بشكل شبه يومي على مركبات المستوطنين، وقرية بيت أمر: وهي أيضاً قرية تشكل خطورة كبيرة على المستوطنين.

وفقاً للخطة، سيتم فتح الطريق الالتفافي الجديد جزئياً في الوقت الحالي، وسيتم افتتاحه بالكامل في 19 يونيو.

وأكدت أن الطريق على الصعيد الأمني ​​ ستقلل الاحتكاك مع السكان الفلسطينيين في قريتي العروب وبيت أُمر، حيث سيتمكن مئات الآلاف من المستوطنين من السفر على طريق جديد وواسع الطريق وآمن.

المصدر / فلسطين أون لاين