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بعد تتويج نادي الأهلي المصري ومانشستر سيتي

الفرق المتأهلة لمونديال الأندية 2023 في السعودية

13 يونيو 2023 . الساعة 12:45 بتوقيت القدس
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الفرق المتأهلة لمونديال الأندية 2023 في السعودية

بعد تتويج نادي الأهلي المصري ومانشستر سيتي، بدأت قائمة الفرق المتأهلة للمشاركة في كأس العالم للأندية في السعودية تتشكل بعد تتويج نادي الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا وفوز مانشستر سيتي الإنجليزي بكأس دوري أبطال أوروبا.

وتشارك 7 فرق في نسخة 2023 من بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية في ديسمبر المقبل.

مانشستر سيتي و وأوراوا

وتأهل فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى البطولة بصفته بطل أوروبا، وأوراوا الياباني بصفته بطل آسيا، وليون المكسيكي بصفته بطل كونكاكاف.

هذا إلى جانب مشاركة أوكلاند سيتي بصفته بطل أوقيانوسيا، واتحاد جدة السعودي ممثلا للدولة المستضيفة.

كونميبول

ويتبقى معرفة بطل قارة أميركا الجنوبية "كونميبول"، حيث إن نهائي كأس ليبرتادوريس سيقام في 4 نوفمبر من هذا العام، وما زالت مرحلة المجموعات جارية.

وفي فبراير الماضي، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إسناد مهمة تنظيم النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية للسعودية.

وتقام البطولة في نسختها الـ 20 بالفترة ما بين 12 إلى 22 ديسمبر المقبل دون أن يتم تحديد هوية المدينة التي ستستضيف المباريات.

المصدر / وكالات
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