رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر 6/2023 وموعد صرفها

يزداد البحث في هذه الفترة من قبل العديد من المواطنين في محركات البحث، عن رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يونيو/ حزيران 2023 وموعد صرفها.

والذي يتيح للمواطنين المستفيدين من هذه المساعدة والممنوحة من قبل اللجنة القطرية معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالمنحة القطرية بقيمتها وموعد صرفها وكذلك المراكز المتاحة لصرفها.

وتشرف على توزيع هذه المنحة الأمم المتحدة في قطاع غزة، من خلال إتاحة العديد من المراكز والمحال التجارية والمولات في العديد من مناطق قطاع غزة، والتي يمكن للمواطن المستفيد الحصول عليها واستلامها منها.

وتُقدّم اللجنة القطرية مع صندوق قطر للتنمية هذه المنحة لأكثر من 100 ألف معيل في قطاع غزة بإشراف الأمم المتحدة، في إطار مساعدة العائلات المستورة في ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من 17 عامًا.

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موعد صرف المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر 6/2023

أكد السفير القطري محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، أنّ موعد صرف المنحة القطرية لشهر يونيو/ حزيران 2023، خلال النصف الأول من شهر يونيو (6) 2023.

وبيَّن "العمادي" أنّ عملية التوزيع ستتم بنفس الآلية من خلال الأمم المتحدة وعبر مراكز التوزيع التي حدَّدتها في محافظات قطاع غزة، والبالغ عددها أكثر من 300 مركز ومحل تجاري.

رابط فحص المنحة القطرية الجديدة 100 دولار شهر يونيو/ حزيران 2023

تتيح صفحة الاستعلام الحكومي التابعة لموقع وزارة التكنولوجيا والاتصالات، رابط فحص المنحة القطرية في كل شهر منذ بدأ توزيع هذه المنحة، ويتم تفعيل رابط فحص المنحة القطرية صباح منتصف شهر 6/2023. .

بإمكانك معرفة أنك ضمن المستفيدين من المنحة القطرية 100$ شهر يونيو/ حزيران الحالي، من خلال إدخالك بيانات الاستعلام عبر رابط فحص المنحة لهذا الشهر.

خطوات فحص المنحة القطرية 100$، على النحو التالي:

النقر فوق (اضغط هنا). إدخال رقم الهوية. إدخال تاريخ الميلاد.

حال الاستفادة من المنحة يتم إرسال رسالة نصية (SMS) على هاتفك تُوضّح آلية الصرف المسجل في قائمة البرنامج الموحد، وكما تظهر لك بيانات الاستفادة من خلال فحصك عن المنحة القطرية عبر رابط الوزارة.

وأما في حال استثنائك من الاستفادة من المنحة القطرية تظهر لك هذه الرسالة " ليس لديك اسم ضمن الكشوفات الحالية"

وكانت الجهات المختصة أوضحت شروط الاستفادة من المنحة القطرية واللازم توافرها في المواطنين ليستحقوا الحصول عليها، وهي كالتالي:

أولًا: يجب أن يكون مستحق المنحة حصل عليها أقل من 31 مرة.

ثانيًا: يمكن قبول المستفيدين ممن استلموها 31 مرة فما فوق، بشرط أن يكون عدد أفراد الأسرة 4 فقط.

ثالثًا: لن يتم إضافة أي أسماء جديدة إلى قائمة الدفعة الخالية.

رابعًا: يتم إيقاف المنحة القطرية عن المستفيدين المسافرين إلى الخارج.

المصدر / فلسطين أون لاين