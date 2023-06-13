وظيفة شاغرة في شركة مكتبة و مطبعة النهضة

إعلان توظيف صادر عن شركة مكتبة و مطبعة النهضة وهي شركة متخصصة في استيراد و تسويق القرطاسية و الأدوات المكتبية و الطباعة و التجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة شاغرة لقسم المبيعات بالشركة ( موزع مبيعات ) للعمل في مقرها الكائن في مدينة غزة.
شروط التسجيل
- يحمل درجة الدبلوم كحد ادنى في أحد التخصصات ذات العلاقة.
- لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عمليات التوزيع والمبيعات لمناطق قطاع غزة و خاصة في مجال القرطاسية و الأدوات المكتبية.
- معرفة جيدة في سوق المكتبات و مناطق قطاع غزة.
- يحمل رخصة قيادة تجاري.
- لا يزيد عمره عن 30 عامًا.
- تتوفر لديه مهارات قيادية.
طريقة التسجيل:
- من يجد في نفسه الكفاءة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )
- ينتهى التسجيل الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق 22/06/2023.