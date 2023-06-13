وظيفة شاغرة في شركة مكتبة و مطبعة النهضة

إعلان توظيف صادر عن شركة مكتبة و مطبعة النهضة وهي شركة متخصصة في استيراد و تسويق القرطاسية و الأدوات المكتبية و الطباعة و التجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة شاغرة لقسم المبيعات بالشركة ( موزع مبيعات ) للعمل في مقرها الكائن في مدينة غزة.

شروط التسجيل

- يحمل درجة الدبلوم كحد ادنى في أحد التخصصات ذات العلاقة.

- لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عمليات التوزيع والمبيعات لمناطق قطاع غزة و خاصة في مجال القرطاسية و الأدوات المكتبية.

- معرفة جيدة في سوق المكتبات و مناطق قطاع غزة.

- يحمل رخصة قيادة تجاري.

- لا يزيد عمره عن 30 عامًا.

- تتوفر لديه مهارات قيادية.

طريقة التسجيل:

- من يجد في نفسه الكفاءة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط ( هنا )

- ينتهى التسجيل الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق 22/06/2023.