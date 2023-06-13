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وظيفة شاغرة في شركة مكتبة و مطبعة النهضة

13 يونيو 2023 . الساعة 22:00 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة مكتبة و مطبعة النهضة وهي شركة متخصصة في استيراد و تسويق القرطاسية و الأدوات المكتبية و الطباعة و التجارة العامة تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة شاغرة لقسم المبيعات بالشركة ( موزع مبيعات )  للعمل في مقرها الكائن في مدينة غزة.

شروط التسجيل

-       يحمل درجة الدبلوم كحد ادنى في أحد التخصصات ذات العلاقة.

-       لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات في عمليات التوزيع والمبيعات لمناطق قطاع غزة و خاصة في مجال القرطاسية و الأدوات المكتبية.

-      معرفة جيدة في سوق المكتبات و مناطق قطاع غزة.

-       يحمل رخصة قيادة تجاري.

-       لا يزيد عمره عن 30 عامًا.

-       تتوفر لديه مهارات قيادية.

طريقة التسجيل:

- من يجد في نفسه الكفاءة تعبئة طلب التوظيف من خلال الضغط  ( هنا )

- ينتهى التسجيل الساعة الثالثة مساءً من يوم الخميس الموافق 22/06/2023.

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