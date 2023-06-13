مصادر لـ"فلسطين أون لاين": "أونروا" تتراجع عن اتفاق فك اضراب اتحاد العاملين في الضفة

كشفت مصادر محلية، لـ " "، عن تراجع إدارة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، في الضفة عن مقتضيات اتفاق فك اتحاد العاملين للإضراب.

وأصدر المكتب التنفيذي صباح اليوم الثلاثاء، بيانا تحدث فيه عن تنفيذ قضايا محددة من الوكالة في حال تم فك الاضراب غدا الأربعاء 14/6.

وعلّق على البيان المكتب التنفيذي من قبل منظمة التحرير واتحاد العاملين واللجان الشعبية بأنه مخالف لما تم الاتفاق عليه مع الوكالة.

وحتى وقت متأخر من مساء أمس كان التفاؤل سيد الموقف، وأن الأمور تتجه لزحزحة موقف الأونروا، بعد إضراب اتحاد العاملين الذي استمر قرابة 120 يوما.

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حيث جرت لقاءات "مكوكية" جمعت إدارة "الأونروا" بشخص المفوض العام للأونروا مع اللجان الشعبية وقيادات سياسية لدفع لحل الأمور العالقة.

وقال مدير عام الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين، علي هويدي، إنه وبناء على ما جرى سيستمر الإضراب وستعود اللقاءات والمفاوضات.

وأضاف: "وهذا حتما على حساب الخدمات الضرورية والهامة التي تقدمها الوكالة لحوالي مليون لاجئ في 19 مخيم في الضفة سواء على مستوى التعليم او الصحة على وجه الخصوص لا الحصر، ناهيك عن توقف راتب العاملين للشهر الرابع في حال عدم التوصل الى نتيجة مرضية يكون بموجبها فك الإضراب".

وأكد هويدي أنه كان بإمكان الوكالة وبخطوة واحدة أن تنهي الاضراب؛ دفع علاوة يجري الاتفاق عليها بين الاتحاد والأونروا، على أن يجري الحوار والمفاوضات على بقية المطالب في ظل عدم تعطيل عمل مؤسسات الوكالة.

المصدر / فلسطين أون لاين