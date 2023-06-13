مطلوب مصمم جرافيك للعمل في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مصمم جرافيك وفق الشروط التالية:

المؤهلات:

أن يكون حاصلًا على شهادة دبلوم متوسط أو البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا في تخصص الوسائط المتعددة أو أيّ اتخصص ذي علاقة.

مهارات متقدمة في مجال التصميم ومتقن لمختلف البرامج ذات العلاقة (InDesign, illustrator, Photoshop)

خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال العمل.

يتمتع بالقدرة على إدارة الوقت ويُحسن استغلال أوقات العمل.

لديه إلمام بمهام الوظيفة ويلتزم بالتعليمات والإجراءات وتنفيذها.

يتمتع بالسرعة والكفاءة والدقة في إنجاز المهام.

يجتهد ويتفاعل مع ضغط العمل وحالات الطوارئ.

التمتع بسعة الصدر والقدرة على تفهم واستيعاب الآخرين.

المبادرة في العمل وعدم الحاجة إلى انتظار التوجيهات.

المهام الرئيسية للوظيفة:

تصميم كافة منشورات ودوريات وإصدارات الكلية.

تجهيز كافة أعمال التصميم المطبوعة من دعوات ومطويات وشهادات وباجات.

تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وأنواعه.

تصميم وإخراج كافة المطبوعات والاصدارات اللازمة وفق حاجة الكلية والاقسام المختلفة.

تجهيز كافة اعمال التصميم الخاصة باليافطات الجلدية والقماشية الداخلية والخارجية ومتابعة تركيبها في الأماكن المحددة.

تصميم الإعلانات والاعمال الترويجية الخاصة بالكلية ومتابعة تنفيذها ونشرها وطباعتها.

تصميم الدروع والهدايا التكريمية والاختام والشعارات وغيرها ومتابعة تنفيذها.

العلم الكافي في مجال تصميم الهوية البصرية.

المساهمة في إنتاج وتصميم المحتوى الرقمي مع وحدة الإعلام الرقمي.

المساهمة في تصميم الحملات التسويقية.

تجهيز وتنفيذ كافة التصاميم الخاصة باللوحات البلاستيكية والنحاسية.

المساهمة بشكل مستمر في وضع الأفكار الإبداعية في مجال التصميم والمونتاج وتنفيذها.

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال بوابة الوظائف التابعة للكلية عبر الرابط التالي

https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/6/2023