مطلوب سكرتير/ة للعمل في جمعية روّاد للتنمية المجتمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية روّاد للتنمية المجتمعية – فلسطين ومقرها قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة سكرتير/ة لدى الجمعية وذلك وفقاً للمؤهلات والمهام الوظيفية الآتية:

المهام الوظيفية:

- تنظيم المستندات من خلال تصنيفها وترميزها وفهرستها وأرشفتها ورقياً والكترونياً.

- استقبال المعاملات والرسائل الواردة والصادرة والتعامل معها حسب الأصول.

- تنسيق وتنظيم المواعيد والاجتماعات واللقاءات وإبلاغ المعنيين بذلك.

- تبليغ الرسائل والتعميمات والقرارات الشفوية والهاتفية والكتابية الخاصة بالموظفين.

- تنظيم مواعيد المدير وزياراته وعمل جدول يومي وأسبوعي بهما، وترتيب مواعيد المراجعين.

- الرد على المكالمات الهاتفية وتحويلها لجهة الاختصاص وتأمين الاتصالات الهاتفية من والى مكتب المدير.

- التنسيق والمتابعة والمشاركة في الاجتماعات الخاصة بالطاقم العامل بالجمعية.

- التنسيق مع مدير الجمعية فيما يتعلق بتسهيل العمل مع موظفي الجمعية.

- القيام بأي مهام أخرى بتكليف من قبل المدير ضمن الاختصاص.

المؤهلات العلمية والعملية:

- شهادة دبلوم متوسط في إدارة وأتمتة المكاتب والسكرتاريا التنفيذية.

- خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال السكرتاريا وإدارة المكاتب.

- إجادة استخدام الحاسوب وخاصة برامج Microsoft Office.

- اتقان عالي لكتابة التقارير الادارية والكتب الرسمية.

- مهارة عالية في الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.

- إجادة اللغة الإنجليزية (قراءة ــ كتابة ـــ محادثة ).

- التمتع باللباقة ومهارات الرد على الهاتف والتعامل مع الجمهور.

- تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.

- المقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل.

طريقة التسجيل

- على الراغبين/ات في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/06/2023 وحتى يوم صباح يوم الخميس الموافق 15/06/2023.

- سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم الاتصال على المرشحين للمقابلة فقط.

- يُفضل أن يكون المتقدم/ة من سكان مدينة غزة.

- الذكور والاناث لهما نفس الاولوية.