مطلوب سكرتير/ة للعمل في جمعية روّاد للتنمية المجتمعية

إعلان توظيف صادر عن جمعية روّاد للتنمية المجتمعية – فلسطين ومقرها قطاع غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة سكرتير/ة لدى الجمعية وذلك وفقاً للمؤهلات والمهام الوظيفية الآتية:
المهام الوظيفية:
- تنظيم المستندات من خلال تصنيفها وترميزها وفهرستها وأرشفتها ورقياً والكترونياً.
- استقبال المعاملات والرسائل الواردة والصادرة والتعامل معها حسب الأصول.
- تنسيق وتنظيم المواعيد والاجتماعات واللقاءات وإبلاغ المعنيين بذلك.
- تبليغ الرسائل والتعميمات والقرارات الشفوية والهاتفية والكتابية الخاصة بالموظفين.
- تنظيم مواعيد المدير وزياراته وعمل جدول يومي وأسبوعي بهما، وترتيب مواعيد المراجعين.
- الرد على المكالمات الهاتفية وتحويلها لجهة الاختصاص وتأمين الاتصالات الهاتفية من والى مكتب المدير.
- التنسيق والمتابعة والمشاركة في الاجتماعات الخاصة بالطاقم العامل بالجمعية.
- التنسيق مع مدير الجمعية فيما يتعلق بتسهيل العمل مع موظفي الجمعية.
- القيام بأي مهام أخرى بتكليف من قبل المدير ضمن الاختصاص.
المؤهلات العلمية والعملية:
- شهادة دبلوم متوسط في إدارة وأتمتة المكاتب والسكرتاريا التنفيذية.
- خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال السكرتاريا وإدارة المكاتب.
- إجادة استخدام الحاسوب وخاصة برامج Microsoft Office.
- اتقان عالي لكتابة التقارير الادارية والكتب الرسمية.
- مهارة عالية في الطباعة باللغتين العربية والإنجليزية.
- إجادة اللغة الإنجليزية (قراءة ــ كتابة ـــ محادثة ).
- التمتع باللباقة ومهارات الرد على الهاتف والتعامل مع الجمهور.
- تحمل المسؤولية وحسن التصرف في المواقف الطارئة.
- المقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمل ضغط العمل.
طريقة التسجيل
- على الراغبين/ات في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية إلى البريد الالكتروني التالي:
- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 12/06/2023 وحتى يوم صباح يوم الخميس الموافق 15/06/2023.
- سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم الاتصال على المرشحين للمقابلة فقط.
- يُفضل أن يكون المتقدم/ة من سكان مدينة غزة.
- الذكور والاناث لهما نفس الاولوية.