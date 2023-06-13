مطلوب معلمات رياض أطفال للعمل في روضة السلطان عبد الحميد خان

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة السلطان عبد الحميد خان " التركية " بغزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظائف تعليمية بمسمى وظيفي : معلمات رياض أطفال (حضانة – بستان - تمهيدي)
المؤهلات والمهام الوظيفية:
- شهادة البكالوريوس في التعليم الأساسي أو دبلوم رياض أطفال أو أي تخصص ذو علاقة.
- حاصلة على دورات أحكام في التلاوة والتجويد وقواعد تعليم القاعدة النورانية.
- خبرة في مجال رياض الأطفال لا تقل عن ثلاث سنوات.
- تمتع بشخصية فاعلة ومرحة وصبورة.
- المقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمُّل ضغط العمل.
- القدرة على التعامل مع الأطفال وتوظيف التعليم النشط ( نظام المونتيسيوري).
- النطق الصحيح للحروف باللغتين العربية والانجليزية.
- القدرة على ضبط وإدارة الفصل الدراسي، والتعامل الحسن مع الأطفال.
- خبرة في فنون التشكيل وألعاب الأطفال .
- ضمان السلامة والأمان للأطفال والموظفين في الروضة.
- المعرفة الكاملة بمنهجيات تربية الطفل ورياض الأطفال.
- ستعطي أولوية لمن لديها معرفة باللغة التركية (قراءة وكتابة).
طريقة التسجيل:
- على الراغبات في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية إلى البريد الالكتروني التالي:
- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 08/06/2023 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 15/06/2023.
- سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم الاتصال على المرشحين للمقابلة فقط.
- يُفضل أن يكون المتقدمة من سكان محافظة غزة أو الشمال.
- العنوان / محافظة شمال غزة – الكرامة شمال برج الأندلس بجوار جمعية رواد للتنمية المجتمعية.
- للاستفسار التكرم بالاتصال على جوال رقم 0598397081