مطلوب معلمات رياض أطفال للعمل في روضة السلطان عبد الحميد خان

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة السلطان عبد الحميد خان " التركية " بغزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظائف تعليمية بمسمى وظيفي : معلمات رياض أطفال (حضانة – بستان - تمهيدي)

المؤهلات والمهام الوظيفية:

- شهادة البكالوريوس في التعليم الأساسي أو دبلوم رياض أطفال أو أي تخصص ذو علاقة.

- حاصلة على دورات أحكام في التلاوة والتجويد وقواعد تعليم القاعدة النورانية.

- خبرة في مجال رياض الأطفال لا تقل عن ثلاث سنوات.

- تمتع بشخصية فاعلة ومرحة وصبورة.

- المقدرة على العمل ضمن الفريق الواحد وتحمُّل ضغط العمل.

- القدرة على التعامل مع الأطفال وتوظيف التعليم النشط ( نظام المونتيسيوري).

- النطق الصحيح للحروف باللغتين العربية والانجليزية.

- القدرة على ضبط وإدارة الفصل الدراسي، والتعامل الحسن مع الأطفال.

- خبرة في فنون التشكيل وألعاب الأطفال .

- ضمان السلامة والأمان للأطفال والموظفين في الروضة.

- المعرفة الكاملة بمنهجيات تربية الطفل ورياض الأطفال.

- ستعطي أولوية لمن لديها معرفة باللغة التركية (قراءة وكتابة).

طريقة التسجيل:

- على الراغبات في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- اعتباراً من يوم الخميس الموافق 08/06/2023 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 15/06/2023.

- سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم الاتصال على المرشحين للمقابلة فقط.

- يُفضل أن يكون المتقدمة من سكان محافظة غزة أو الشمال.

- العنوان / محافظة شمال غزة – الكرامة شمال برج الأندلس بجوار جمعية رواد للتنمية المجتمعية.

- للاستفسار التكرم بالاتصال على جوال رقم 0598397081