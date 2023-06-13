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رابط نتائج امتحان الشامل 2023 في الأردن

13 يونيو 2023 . الساعة 10:30 بتوقيت القدس
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رابط نتائج امتحان الشامل 2023 في الأردن

أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية، أحمد العجلوني، صباح اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل) للدورة الربيعية 2023.

فعاليات الامتحانات النظرية للدورة الربيعية 2023، بدأت في 23 مايو/ أيار الماضي، وقد تقدّم لها نحو 5966 طالبا وطالبة من 51 كلية جامعية وكلية جامعية متوسطة بإشراف جامعة البلقاء التطبيقية.

ويتوزع الطلاب على 89 تخصصًا، حيث تقدم للورقة الأولى من الامتحان نحو 4709 طلاب، وللورقة الثانية 4796 طالبًا وطالبة، وللورقة الثالثة 5292 طالبًا وطالبة.

لزيارة رابط نتائج امتحان الشامل اضغط هنا

 

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المصدر / فلسطين أون لاين
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