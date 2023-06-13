وظيفة شاغرة في روضة السلطان عبد الحميد خان

إعلان توظيف صادر عن إدارة روضة السلطان عبد الحميد خان " التركية " تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظائف إدارية بمسمى وظيفي : مديرة روضــة .

المؤهلات والمهام الوظيفية :

- شهادة بكالوريوس في الإدارة التربوية أو الاشراف التربوي أو التعليم الأساسي .

- خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في مجال إدارة رياض الاطفال بكافة المستويات (حضانة – بستان – تمهيدي) .

- إجادة استخدام الحاسوب وخاصة برامج Microsoft Office.

- اتقان عالي لكتابة التقارير الإدارية والفنية.

- إجادة اللغة الإنجليزية (قراءة ــ كتابة ـــ محادثة ).

- القدرة على تطوير وتنفيذ برامج تعليمية مبتكرة ومناسبة لاحتياجات الأطفال في الروضة.

- مهارة عالية في إدارة العملية التعليمية والتنظيمية للروضة (أطفال ومعلمات وموظفين)

- القدرة على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التعليم المبكر ومتابعة تقدم الأطفال وتقييمهم.

- التواصل الفعّال مع أولياء الأمور والمجتمع المحلي والمؤسسات التعليمية وتوفير تحديثات منتظمة حول تطورات الطلاب وأنشطة الروضة.

- ضمان السلامة والأمان للأطفال والموظفين في الروضة.

- إدارة الموارد المالية والمواد التعليمية والمعدات اللازمة لسير العملية التعليمية.

- التمتع بروح قيادية وإدارية والقدرة على التخطيط والتنظيم والتنفيذ بمهارة عالية، والقدرة على اتخاذ القرار المناسب والتحديات الخاصة بالعملية التعليمية في الروضة.

طريقة التسجيل

- على الراغبات في التقدم للوظيفة إرسال السيرة الذاتية ورسالة التغطية إلى البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- يبدأ التسجيل اعتباراً من يوم الخميس الموافق 08/06/2023 وحتى صباح يوم الخميس الموافق 15/06/2023.

- سيتم استبعاد الطلبات غير المطابقة للشروط من قبل لجنة مختصة، وبعدها سيتم الاتصال على المرشحين للمقابلة فقط.

- يُفضل أن يكون المتقدمة من سكان محافظة غزة أو الشمال.

- العنوان / محافظة الشمال – الكرامة شمال برج الأندلس بجوار جمعية رواد للتنمية المجتمعية.

- للاستفسار التكرم بالاتصال على جوال رقم 0598397081