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إصابة صياد برصاص الاحتلال قبالة شاطئ مدينة غزة

13 يونيو 2023 . الساعة 10:05 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أُصيب صياد بجروح، صباح اليوم الثلاثاء برصاص بحرية الاحتلال الإسرائيلي قبالة شاطئ بحر مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية، نقلًا عن اتحاد لجان الصيادين في غزة، بإصابة صياد بعدة أعيرة نارية مغلفة بالمطاط أطلقها عليه جنود  الاحتلال وهو على متن مركبه قبالة شاطئ بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة لتلقّي العلاج.

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وأكدت المصادر ذاتها، أنّ مركب صيد على الأقل تعرّض لأضرار بفعل رصاص زوارق بحرية الاحتلال التي هاجمت مراكب الصيادين وفتحت صوبها خراطيم المياه.

وتتعمد زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي مهاجمة مراكب الصيادين بشكلٍ يومي في بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#صياد #بحرية الاحتلال #مدينة غزة #الاعتداء على الصيادين

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