ارتفاع الذهب قبيل اجتماع الفيدرالي

ارتفع الذهب، صباح اليوم الثلاثاء، مع انخفاض الدولار لكن حركة الأسعار ظلت في نطاق ضيق إذ يترقب المتعاملون صدور بيانات التضخم الأميركية في وقت لاحق اليوم وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدا بشأن السياسة النقدية.

وصعد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1960.59 دولار للأونصة بحلول الساعة 0426 بتوقيت غرينتش، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1974.60 دولار.

وتراجع الدولار 0.2 بالمئة مما يجعل الذهب المقوم بالعملة الأميركية أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

وقال مايكل لانجفورد، المدير بشركة إيرجايد لتقديم الاستشارات للشركات: "تنتظر السوق أن تحدد بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين واجتماع لجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الفيدرالي اتجاهًا أوضح لأسعار الذهب"، مستدركًا: "ولكن لا يوجد ما يدفع الذهب للتفوق على الفئات الأخرى من الأصول بغض النظر عن عملية صنع القرار بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية".

آراء وتوقعات

وذكر خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة رويترز آراءهم أن من المتوقع أن يُظهر مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين لشهر مايو تباطؤ ارتفاع التضخم على أساس سنوي إلى 4.1 بالمئة مقارنة مع 4.9 بالمئة في أبريل وزيادة شهرية نسبتها 0.2 بالمئة انخفاضا من 0.4 بالمئة في الشهر السابق.

وبحسب خدمة فيدووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتعاملون بنسبة 81 بالمئة أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما يتوقع 19 بالمئة منهم رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي قراره بشأن أسعار الفائدة الخميس المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفعها بمقدار 25 نقطة أساس. لكن من المتوقع أن يستمر بنك اليابان (المركزي)، الذي سيعلن قراره يوم الجمعة، في سياسة التيسير النقدي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.1395 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 994.47 دولار. وزاد البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 1361.62 دولار.

المصدر / وكالات