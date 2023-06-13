العثور على جثة فتاة جنوب شرق قلقيلية

عثر، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة فتاة تبلغ من العمر (19 عاما) من بلدة كفر ثلث جنوب شرق قلقيلية.

وقالت الشرطة في الضفة، إنها باشرت إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة الفتاة.

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وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، إنه وبناء على إشارة وصلت لغرفة عمليات الشرطة حول وصول جثة تعود لفتاة من بلدة كفر ثلث إلى مشفى درويش نزال الحكومي، تحركت قوة من المباحث العامة والأدلة الجنائية والتحقيقات، إلى المكان، وباشرت اجراءات البحث لمعرفة الأسباب الحقيقية للوفاة.

وأكد أنه تم ابلاغ النيابة العامة التي أمرت بالتحفظ على الجثة وإحالتها إلى معهد الطب العدلي للوقوف على الأسباب المباشرة للوفاة.

المصدر / فلسطين أون لاين