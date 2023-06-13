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حادث مروحية أمريكية بسوريا يوقع 22 إصابة

13 يونيو 2023 . الساعة 08:32 بتوقيت القدس
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حادث مروحية أمريكية بسوريا يوقع 22 إصابة

كشفت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الثلاثاء، عن تعرض مروحية هليكوبتر تابعة لها لحادث في شمال شرق سوريا يوم الأحد الماضي.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية في بيان نشرته على حسابها في "تويتر": "أسفر الحادث الذي تعرضت لها طائرة الهليكوبتر عن إصابات متفاوتة لـ22 عنصرا عسكريا أميركيا".

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وأضاف البيان: "نقل 10 من المصابين في الحادث لتلقي الرعاية خارج منطقة القيادة المركزية".

واختتم بالقول: "التحقيق متواصل لمعرفة سبب الحادث، إلا أنه لم يتم رصد إطلاق نيران معادية".

المصدر / وكالات
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#سوريا #حادث مروحية #مروحية هليكوبتر أمريكية

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