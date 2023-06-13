الطقس: أجواء غير مستقرة وفرصة لزخات من الأمطار

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائمًا جزئيًا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، وبعد ساعات الظهيرة أحوال جوية غير مستقرة، يُتوقّع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائمًا جزئيًّا وباردًا نسبيًّا خاصة في المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الأربعاء 14 يونيو

ويكون الجو يوم غد الأربعاء غائمًا جزئيًّا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الخميس 15 يونيو

ويوم الخميس، يكون الجو غائمًا جزئيًّا إلى صافٍ ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانًا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

طقس الجمعة 16 يونيو

والجمعة، يكون الجو صافيًا بوجه عام وحارًّا نسبيًّا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين اليوم من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد سقوط للأمطار.

المصدر / فلسطين أون لاين