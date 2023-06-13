حملة مداهمات تخللها مواجهات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح وفجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات في مناطق مختلفة بـ الضفة الغربية، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت عددا من المواطنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وأخذت قياسات منزل الشهيد معاذ المصري منفذ عملية الأغوار في أيار/مايو الماضي، تمهيدا لهدمه.

وأطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال، خلال اقتحام شارع القدس شرق نابلس، ورشقت مجموعة من الشبان دوريات الاحتلال بالحجارة فيما صادرت قوات الاحتلال تسجيلات كاميرات المراقبة من المحال التجارية خلال اقتحامها الشارع.

وسمع دوي صافرات الإنذار في مخيم بلاطة شرق المدينة، تزامنا مع اقتحام الاحتلال لمحيط المخيم.

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ودارت مواجهات في مخيم عسكر ومنطقة المساكن الشعبية، واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل محلية الصنع.

وفي محافظة جنين، اندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها منزل عائلة البعجاوي بالحي الشرقي في المدينة، وخلفت دمارا كبيرا فيه.

وتصدت مجموعة من المقاومين لقوات الاحتلال، عقب اقتحام مدينة جنين.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير دابون، فيما اقتحمت قوات أخرى مخيم عقبة جبر قرب أريحا.

ووفقا لنادي الأسير، فإن قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات في الضفة طالت كلا من: عدي شلون من مخيم عقبة جبر في أريحا، والأسير المحرر جاسر خاروف من بلدى علار شمال طولكرم، وحمزة أحمد عجاج من بلدة صيدا شمال طولكرم، ومحمد الدش، ووليد الدش من مخيم عسكر، ومحمد وائل مفرح من بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين