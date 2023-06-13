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الأوقاف: الفوج الأول من حجاج قطاع غزة يصل مطار القاهرة

13 يونيو 2023 . الساعة 01:46 بتوقيت القدس
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مغادرة الفوج الأول من الحجاج قطاع غزة صباح الإثنين

أعلنت البعثة الفلسطينية التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية عن وصول الفوج الأول لحجاج قطاع غزة والبالغ عددهم (900) حاج وحاجة لمطار القاهرة الدولي.

وأوضح رئيس البعثة عادل صوالحة أن إدارة البعثة تعمل من أجل انهاء إجراءات سفر الحجاج من مطار القاهرة لمطار الملك عبد العزيز في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن حجاج القطاع يتمتعون بصحة جيدة، وتقوم إدارة البعثة بدورها على أكمل وجه من خلال تقديم كامل الرعاية المطلوبة لهم طوال فترة الرحلة.

ولفت صوالحة أن رحلة الطيران الأولى ستنطلق في تمام الساعة 2:00 قبل فجر اليوم، وحمولتها (300) حاج وحاجة فيما ستنطلق الرحلة الثانية في تمام الساعة 2:40 وحمولتها (300) حاج وحاجة فيما تنطلق الرحلة الثالثة والأخيرة وحمولتها (300) حاج وحاجة في تمام الساعة 8:50 صباحا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حجاج غزة #بيت الله الحرام

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