الفرنسي هوغو لوريس مطلوب في الدوري السعودي

دخل حارس مرمى توتنهام هوتسبير، الفرنسي هوغو لوريس، ضمن اهتمامات النادي الأهلي السعودي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية.



وذكرت الصحيفة أن الأهلي وضع لوريس في صدارة خياراته؛ لتعزيز مركز حراسة المرمى في النادي الجداوي، وأشارت إلى أن حارس توتنهام يتفوق على كافة الخيارات الأخرى المطروحة على طاولة المفاوض الأهلاوي.



ومن المُنتظر أن تشهد الساعات القليلة القادمة تقديم النادي الأهلي لعرضه الرسمي، بعد جولة من المفاوضات مع ممثلي الحارس الفرنسي خلال الأيام الماضية.



وكانت مصادر إعلامية متنوعة قد أكدت في الفترة الماضية أن هناك صعوبة كبيرة في بقاء لوريس (36 عامًا) مع توتنهام؛ إذ يفكر الحارس بصورة كبيرة في الموافقة على خوض تجربة اللعب في الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".



ويُعاني لوريس حاليًا من إصابة تعرض لها في مباراة نيوكاسل، التي خسرها توتنهام بنتيجة عريضة (1-6)، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، ضمن الجولة الـ32 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ"، وتسببت الإصابة في نهاية موسم الحارس الفرنسي مع فريقه.



وانضم الحارس الفائز مع فرنسا بكأس العالم روسيا 2018، إلى توتنهام صيف عام 2012، قادمًا من أولمبيك ليون الفرنسي، مقابل نحو 12 مليون يورو، وينتهي عقده الحالي في يونيو/ حزيران 2024، وتبلغ قيمته السوقية 4 ملايين يورو، استنادًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.



وخاض لوريس هذا الموسم 25 مباراة في الدوري الإنجليزي، وتلقى مرماه 39 هدفًا، وحافظ على نظافة شباكه 7 مرات، ولعب بشكل عام مع توتنهام 447 مباراة عبر كل المسابقات، استقبل خلالها مرماه 508 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه 151 مرة.

المصدر / فلسطين اونلاين