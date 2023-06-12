المنتخب الأولمبي يستهل مشواره في غرب آسيا بفوز مستحق على سوريا

وائل الحلبي:

استهل المنتخب الأولمبي مشواره في بطولة غرب آسيا بفوز مستحق على نظيره السوري بهدف دون رد، والتي انطلقت أمس في العراق.

فوز فدائي الأولمبي جعله يعتلي صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، في انتظار مباراته القادمة أمام منتخب إيران يوم الجمعة القادم، الذي سيلتقي منتخب سوريا يوم غد الأربعاء.





المنتخب الأولمبي أظهر نواياه الهجومية مبكرا وهدد مرمى منتخب سوريا في اللحظات الأولى من المباراة، بعدما حاول خالد الغول استغلال خطأ الحارس لكنه لم يتعامل مع الفرصة بالشكل المطلوب، وسدد خالد النبريص كرة قوية مرت بجانب القائم بقليل، استمر الضغط من جانب الفدائي في ظل الانسجام الواضح بين ثلاثي المقدمة النبريص وزيد القنبر وجبران يوسف.

أفضلية الفدائي أثمرت عن ركلة جزاء بعد عرقلة جبران يوسف داخل الصندوق، لكن خالد الغول سددها بقوة لتصطدم بالعارضة مهدرا فرصة الهدف الأول (13)، لكن الأولمبي لم يتأثر وكان النبريص قريبا من التقدم بعدما وصلته الكرة داخل الصندوق ليسددها زاحفة بجانب المرمى.





حاول منتخب سوريا الخروج من مناطقه للرد على وابل الهجمات الفلسطينية دون أن يهدد مرمى الحارس عبد الهادي ياسين، النبريص وضع تمريرة رائعة لزميله جبران يوسف الذي سقط على الأرض بعد لكنه نجح في تحويل الكرة بشباك المنتخب السوري (36).

رغم التقدم استمرت الأفضلية للفدائي ووضع إبراهيم أبو عمير كرة رأسية علت المرمى، وسدد لاعب سوريا كرة قوية تصدى لها الحارس ياسين بثبات، ليحافظ على تقدم المنتخب الأولمبي مع نهاية الشوط الأول.

زادت الاثارة في الشوط الثاني بعد محاولة خطيرة للمنتخب السوري لكن العارضة منعت هدف التعادل، ليرد عليها زيد القنبر باختراق منطقة الجزاء ويسدد الكرة ليقف القائم سدا منيعا أمام تعزيز النتيجة، فرض منتخب سوريا أفضليته وسط تنظيم دفاعي للفدائي وتألق الحارس ياسين الذي منع هدفا محققا بتحويل كرة صاروخية لركلة ركنية.

الأولمبي حاول استغلال اندفاع سوريا واعتمد على انطلاقات القنبر ويوسف من الأطراف، ولاحت الفرصة النبريص الذي سدد كرة قوية تصدى لها الحارس بثبات، عاد نسور قاسيون للضغط مع تراجع لاعبي المنتخب الفلسطيني إلا أن الفدائي الأولمبي حافظ على تقدمه بفضل تألق الحارس عبد الهادي ياسين خاصة في اللحظات الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز ثمين بهدف دون رد لسوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين