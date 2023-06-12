شركة طيران عالمية تلزم موظفيها بقرار غريب!

أثار قرار شركة طيران صينية، بشأن فرض وزن محدد على المضيفات، جدلا واسعا، لكن الشركة تمسكت بالدفاع عن قرارها.

وفي الوقت الذي ضجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص القرار، قالت شركة هاينان، التي تعتبر كبرى شركات الطيران في الصين، إن الهدف من وراء قرارها هو الحرص على لياقة الموظفين وقدرتهم على أداء العمل وهم بصحة جيدة، لا التركيز على مظهرهم.

وبحسب تقارير صحفية فإنه بموجب القرار، يمنع تحليق المضيفات اللوائي يتجاوزن الوزن المحدد، وعندئذ يتعين أن يعملن في المطارات إلى حين استعادة الرشاقة، وهو ما ترى الشركة أنه خضع لتأويل غير دقيق.

وبموجب السياسة الداخلية الجديدة المعلن عنها في يونيو الحالي، فإن المضيفة التي يصل طولها مثلا إلى 1.58 متر، وهو متوسط طول المرأة الصينية، عليها أن تحافظ على وزن 48 كيلوجراما.

وفي حال تجاوز المضيفة لهذا الوزن بأقل من 5%، فإنها ستخضع لمتابعة شهرية وتقييم لضمان عودتها إلى الوزن المطلوب، أما إذا زاد وزن المضيفة بـ 10% عما هو محدد، فإنها ستتعرض للتوقيف فورا، وستخضع لما أطلق عليه "خطة نقص الوزن" تحت إشراف الشركة.

وأوضحت الشركة أن هذا الإجراء لا يشمل المضيفات فقط بل الجنسين، وهذا معناه أن المضيفين والمضيفات معا مطالبون بالحفاظ على وزن محدد، مؤكدة أن "الأمر يتعلق أساسا بمعايير صحية مثل التلاؤم بين الطول والوزن، وذلك من أجل تقييم صحة المضيفين ولياقتهم".

المصدر / وكالات