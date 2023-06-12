الكتلة الإسلامية تستنكر اعتقال السلطة ممثلها في الجامعة العربية الأمريكية

استنكرت الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية بمحافظة جنين، اعتقال أجهزة أمن السلطة لممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة الطالب مصطفى أبو الرب، فور خروجه من بوابات الجامعة.

وقالت الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية إنّ أجهزة أمن السلطة اعتقلت الطالب في كلية الهندسة وممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة مصطفى أبو الرب، فور خروجه من بوابات الجامعة.

وطالبت الكتلة الإسلامية بالإفراج الفوري عن الطالب أبو الرب، داعية إدارة الجامعة وعمادة شؤون الطلبة إلى التدخل الفوري بإعلان موقف رافض لاعتقاله، والوقوف عند مسؤولياتهم وممارسة كل ضغط ممكن حتى يتم الإفراج عنه.

واختطفت أجهزة أمن السلطة اليوم الاثنين، ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية مصطفى أبو الرب من جنين، وذلك فور خروجه من بوابات الجامعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد أجهزة السلطة اعتقالاتها السياسية، والتي تطال الطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والنشطاء، وسط تجاهل لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ارتكاب أجهزة السلطة 325 انتهاكاً بحق المواطنين في الضفة والقدس المحتلة، خلال الشهر الماضي.

وأوضحت اللجنة أن الانتهاكات طالت 67 أسيراً محرراً من سجون الاحتلال، و54 معتقلاً سياسياً سابقاً، و20 ناشطاً، و4 صحفيين، و4 مهندسين، وطبيبان، و53 من طلبة الجامعات، و6 طلاب مدارس.