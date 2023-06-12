حارس يوفنتوس مطلوب من مانشستر يونايتد لخلافة دي خيا

ما يزال الدولي الإسباني، ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد، مترددًا في حسم مستقبله مع "الشياطين الحمُر"، ما يدفع مسؤولي اليونايتد إلى توجيه أنظارهم نحو حارس مرمى آخر، حيث يوجد البولندي فويتشيك تشيزني حارس يوفنتوس الإيطالي على أجندة النادي، وفق ما ذكرته تقارير إعلامية اليوم الإثنين.



وينتهي عقد دي خيا، مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الجاري، في 30 يونيو/ حزيران، ولم يتوصل الحارس البالغ من العمر 32 عامًا إلى اتفاق بشأن التمديد، لحد كتابة هذه الأسطر.



ووفقًا لما ذكرته شبكة "سبورتس مول" البريطانية في تقرير لها، فإن مانشستر يونايتد جادٌ بشأن التعاقد مع تشيزني، ويرى أن البولندي سيكون بديلًا جيدًا للإسباني دي خيا.



ورغم أن مانشستر يونايتد يملك الثنائي دين هندرسون وجاك بوتلاند، وكان يُعتقد أن هندرسون سيُصبح الحارس الأساسي بالموسم القادم في حال رحيل دي خيا، لكن المدرب الهولندي إريك تين هاغ، يود الاستعانة بحارس مرمى من أصحاب الخبرات.



وأوضح التقرير أن تشيزني، حارس مرمى أرسنال السابق، سيكون مُتاحًا مُقابل 8.5 مليون جنيه إسترليني، وهو رقم يُعتبر في المتناول لإدارة مانشستر يونايتد، ويُشجع النادي على التحرك نحو ضمه.



ويلعب تشيزني مع يوفنتوس منذ 2017، حين انضم إلى الفريق قادمًا من أرسنال مقابل 18 مليون يورو، وُمنذ ذلك الحين شارك في 217 مباراة وتلقت شباكه 203 أهداف وخرج بشباكٍ نظيفة في 88 مباراة، وفاز بالدوري الإيطالي في ثلاث مناسبات. الجدير بالذكر أن دي خيا يملك عروض من أندية سعودية ترغب في التعاقد الحارس الإسباني.

المصدر / فلسطين اونلاين