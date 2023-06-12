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حماس: المقاومة في معركة مفتوحة ومستمرة مع الاحتلال

12 يونيو 2023 . الساعة 17:57 بتوقيت القدس
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القانوع: المقاومة في معركة مفتوحة ومستمرة مع الاحتلال

قال د. عبد اللطيف القانوع المتحدث الرسمي باسم حركة حماس، إن المقاومة الفلسطينية في معركة مفتوحة ومستمرة ومتصاعدة مع الاحتلال؛ لأن حكومته اليمينة المتطرفة تواجه شعبنا وثوابتنا عبر العدوان الدائم على الأقصى والأسرى.

وأكدّ القانوع في تصريح للرسالة، أنّ شعبنا "في حالة مواجهة واشتباك دائم ومستمر، فهو لا يفهم إلّا لغة القوة والضغط على هذه الحكومة، من خلال التحام مقاومتنا مع شعبها في كل ثوابته، عبر العمليات الفدائية المتواصلة؛ لكبح جماح هذا العدو".

وشددّ على أن شعبنا سيواصل التحامه مع أقصاه وأسراه، في ظل استهداف الاحتلال عبر خطة الليكود الإرهابية التي تستهدف تقسيم الأقصى، تقاطعًا مع الإضراب المرتقب للأسرى الإداريين؛ لانتزاع حقوقهم ومطالبهم.

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