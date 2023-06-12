أجهزة أمن السلطة تختطف ممثل الكتلة الاسلامية بالجامعة العربية الأمريكية

اختطفت أجهزة أمن السلطة اليوم الاثنين، ممثل الكتلة الإسلامية في الجامعة العربية الأمريكية مصطفى أبو الرب من جنين، وذلك فور خروجه من بوابات الجامعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصعيد أجهزة السلطة اعتقالاتها السياسية، والتي تطال الطلبة الجامعيين والأسرى المحررين والنشطاء، وسط تجاهل لكافة المناشدات الحقوقية والعائلية المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين، ارتكاب أجهزة السلطة 325 انتهاكاً بحق المواطنين في الضفة والقدس المحتلة، خلال الشهر الماضي.

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وأوضحت اللجنة أن الانتهاكات طالت 67 أسيراً محرراً من سجون الاحتلال، و54 معتقلاً سياسياً سابقاً، و20 ناشطاً، و4 صحفيين، و4 مهندسين، وطبيبان، و53 من طلبة الجامعات، و6 طلاب مدارس.

وخلال مايو اعتقلت أجهزة أمن السلطة اثنين من أعضاء المجالس البلدية في الضفة، و3 مطاردين للاحتلال، إضافة إلى فنان.

وتركزت انتهاكات أجهزة السلطة في الخليل بواقع 98 انتهاكاً، استهدفت طلاباً من الكتلة الإسلامية وأسرى محررين، وعدد من أنصار حماس على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية.

ولا تزال أجهزة السلطة تعتقل نحو 40 مواطناً من مناطق مختلفة في الضفة الغربية، يعاني عدد منهم من التعذيب والتضييق والحرمان.