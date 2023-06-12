منظمة اليونسكو تعلن أن الولايات المتحدة طلبت العودة إليها

طلبت الولايات المتحدة رسميا العودة إلى "منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو) الاثنين، بعد انسحابها منها بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما اعلنت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي.

وقالت أزولاي "إنها خطوة قوية تعكس الثقة في اليونسكو والتعددية"، بينما أبلغت ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة في باريس عن قرار واشنطن العودة.

ورأت أزولاي أنه "إن كانت اليونسكو في وضع جيد، فإنها ستكون في وضع أفضل مع عودة الولايات المتحدة ... هذا يوم عظيم لليونسكو والتعددية".

ووفقا لأنظمة اليونسكو، لا يمكن قبول العودة الاميركية إلا بتصويت غالبية الدول الأعضاء، المتوقع في تموز/يوليو المقبل.

وبالاتفاق مع السفير الياباني، الذي رحب بما اعتبره "تطورًا تاريخيًا"، وافقت أكثر من أربعين دولة على إجراء تصويت سري حول الموضوع وأعربت عن تأييدها لعودة واشنطن.

ولن تعارض الصين عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو على الرغم من العلاقات الصعبة بين بكين وواشنطن، بحسب ما أعلن سفيرها لدى المنظمة.

وقال يانغ جين "إن اليونسكو بحاجة إلى تكاتف جميع الدول الأعضاء للوفاء بمهامها". وشدد على أن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة".