فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

منظمة اليونسكو تعلن أن الولايات المتحدة طلبت العودة إليها

إصابات في هجمات للمستوطنين بنابلس والاحتلال يداهم الخليل ويصادر ممتلكات عامة

وظيفة شاغرة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

غياب رابيو عن صفوف منتخب فرنسا

المالية بغزة تعلن صرف رواتب شهر مايو

بمشاركة 250 طائرة و10 آلاف شخص.. الناتو يستعرض قوته أمام روسيا بأكبر مناورة جوية في تاريخه

وفاة رئيس نادي ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني

شباب القدس.. صمام أمان المدينة وحماة المسجد الأقصى

أسيران محرران مضربان عن الطعام في سجون السلطة بالضفة الغربية

حصيلة..(5) آلاف أسير في سجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة و160 طفلاً

منظمة اليونسكو تعلن أن الولايات المتحدة طلبت العودة إليها

12 يونيو 2023 . الساعة 17:05 بتوقيت القدس
...
منظمة اليونسكو تعلن أن الولايات المتحدة طلبت العودة إليها

طلبت الولايات المتحدة رسميا العودة إلى "منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة" (يونسكو) الاثنين، بعد انسحابها منها بعهد الرئيس السابق دونالد ترامب، بحسب ما اعلنت المديرة العامة للمنظمة أودري أزولاي.

وقالت أزولاي "إنها خطوة قوية تعكس الثقة في اليونسكو والتعددية"، بينما أبلغت ممثلي الدول الأعضاء في الهيئة في باريس عن قرار واشنطن العودة.

ورأت أزولاي أنه "إن كانت اليونسكو في وضع جيد، فإنها ستكون في وضع أفضل مع عودة الولايات المتحدة ... هذا يوم عظيم لليونسكو والتعددية".

ووفقا لأنظمة اليونسكو، لا يمكن قبول العودة الاميركية إلا بتصويت غالبية الدول الأعضاء، المتوقع في تموز/يوليو المقبل.

وبالاتفاق مع السفير الياباني، الذي رحب بما اعتبره "تطورًا تاريخيًا"، وافقت أكثر من أربعين دولة على إجراء تصويت سري حول الموضوع وأعربت عن تأييدها لعودة واشنطن.

ولن تعارض الصين عودة الولايات المتحدة إلى اليونسكو على الرغم من العلاقات الصعبة بين بكين وواشنطن، بحسب ما أعلن سفيرها لدى المنظمة.

وقال يانغ جين "إن اليونسكو بحاجة إلى تكاتف جميع الدول الأعضاء للوفاء بمهامها". وشدد على أن "الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول الأعضاء، بما في ذلك الولايات المتحدة".

 

إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الصين #الولايات المتحدة #منظمة اليونسكو #منظمة الأمم المتّحدة للتربية والعلم والثقافة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة