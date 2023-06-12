وظيفة شاغرة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

وصل موقع " " إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مصمم جرافيك وفق الشروط التالية:

المؤهلات:

· أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم متوسط أو البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جدا في اختصاص الوسائط المتعدد أو أي اختصاص ذو علاقة.

· مهارات متقدمة في مجال التصميم ومتقن لمختلف البرامج ذات العلاقة (InDesign, illustrator, Photoshop)

· خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال العمل.

· يتمتع بالقدرة على إدارة الوقت ويحسن استغلال أوقات العمل.

· لديه إلمام بمهام الوظيفة ويلتزم بالتعليمات والإجراءات وتنفيذها.

· يتمتع بالسرعة والكفاءة والدقة في إنجاز المهام.

· يجتهد ويتفاعل مع ضغط العمل وحالات الطوارئ.

· التمتع بسعة الصدر والقدرة على تفهم واستيعاب الآخرين.

· المبادرة في العمل وعدم الحاجة إلى انتظار التوجيهات.

المهام الرئيسية للوظيفة:

· تصميم كافة منشورات ودوريات وإصدارات الكلية.

· تجهيز كافة أعمال التصميم المطبوعة من دعوات ومطويات وشهادات وباجات.

· تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وأنواعه.

· تصميم وإخراج كافة المطبوعات والاصدارات اللازمة وفق حاجة الكلية والاقسام المختلفة.

· تجهيز كافة اعمال التصميم الخاصة باليافطات الجلدية والقماشية الداخلية والخارجية ومتابعة تركيبها في الأماكن المحددة.

· تصميم الإعلانات والاعمال الترويجية الخاصة بالكلية ومتابعة تنفيذها ونشرها وطباعتها.

· تصميم الدروع والهدايا التكريمية والاختام والشعارات وغيرها ومتابعة تنفيذها.

· العلم الكافي في مجال تصميم الهوية البصرية.

· المساهمة في إنتاج وتصميم المحتوى الرقمي مع وحدة الإعلام الرقمي.

· المساهمة في تصميم الحملات التسويقية.

· تجهيز وتنفيذ كافة التصاميم الخاصة باللوحات البلاستيكية والنحاسية.

· المساهمة بشكل مستمر في وضع الأفكار الإبداعية في مجال التصميم والمونتاج وتنفيذها.

طريقة التسجيل

- للتسجيل من خلال بوابة الوظائف التابعة للكلية عبر الرابط التالي

http:// https://career.ucas.edu.ps/default.aspx

- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/6/2023