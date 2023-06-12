وظيفة شاغرة بالكلية الجامعية للعلوم التطبيقية

وصل موقع "" إعلان توظيف صادر عن الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية بغزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة مصمم جرافيك وفق الشروط التالية:
المؤهلات:
· أن يكون حاصلاً على شهادة دبلوم متوسط أو البكالوريوس بتقدير لا يقل عن جيد جدا في اختصاص الوسائط المتعدد أو أي اختصاص ذو علاقة.
· مهارات متقدمة في مجال التصميم ومتقن لمختلف البرامج ذات العلاقة (InDesign, illustrator, Photoshop)
· خبرة لا تقل عن (4) سنوات في مجال العمل.
· يتمتع بالقدرة على إدارة الوقت ويحسن استغلال أوقات العمل.
· لديه إلمام بمهام الوظيفة ويلتزم بالتعليمات والإجراءات وتنفيذها.
· يتمتع بالسرعة والكفاءة والدقة في إنجاز المهام.
· يجتهد ويتفاعل مع ضغط العمل وحالات الطوارئ.
· التمتع بسعة الصدر والقدرة على تفهم واستيعاب الآخرين.
· المبادرة في العمل وعدم الحاجة إلى انتظار التوجيهات.
المهام الرئيسية للوظيفة:
· تصميم كافة منشورات ودوريات وإصدارات الكلية.
· تجهيز كافة أعمال التصميم المطبوعة من دعوات ومطويات وشهادات وباجات.
· تصميم وإنتاج المحتوى الرقمي بكافة أشكاله وأنواعه.
· تصميم وإخراج كافة المطبوعات والاصدارات اللازمة وفق حاجة الكلية والاقسام المختلفة.
· تجهيز كافة اعمال التصميم الخاصة باليافطات الجلدية والقماشية الداخلية والخارجية ومتابعة تركيبها في الأماكن المحددة.
· تصميم الإعلانات والاعمال الترويجية الخاصة بالكلية ومتابعة تنفيذها ونشرها وطباعتها.
· تصميم الدروع والهدايا التكريمية والاختام والشعارات وغيرها ومتابعة تنفيذها.
· العلم الكافي في مجال تصميم الهوية البصرية.
· المساهمة في إنتاج وتصميم المحتوى الرقمي مع وحدة الإعلام الرقمي.
· المساهمة في تصميم الحملات التسويقية.
· تجهيز وتنفيذ كافة التصاميم الخاصة باللوحات البلاستيكية والنحاسية.
· المساهمة بشكل مستمر في وضع الأفكار الإبداعية في مجال التصميم والمونتاج وتنفيذها.
طريقة التسجيل
- للتسجيل من خلال بوابة الوظائف التابعة للكلية عبر الرابط التالي
http:// https://career.ucas.edu.ps/default.aspx
- ينتهى التسجيل بتاريخ 16/6/2023