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غياب رابيو عن صفوف منتخب فرنسا

12 يونيو 2023 . الساعة 16:23 بتوقيت القدس
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غياب رابيو عن صفوف منتخب فرنسا

سيغيب لاعب وسط فرنسا ونادي يوفنتوس الإيطالي أدريان رابيو المصاب في ربلة الساق، عن صفوف منتخب بلاده في مباراتيه ضد جبل طارق واليونان المقررتين خلال الشهر الحالي ضمن التصفيات الاوروبية المؤهلة الى نهائيات كأس اوروبا صيف 2024 في ألمانيا.

وافاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان بأن رابيو تعرّض "لتمزق في ربلة الساق اليمنى".

وقرّر مدرب فرنسا ديدييه ديشان استدعاء لاعب استون فيلا الانكليزي بوبكر كامارا للحلول بدلا من رابيو.

وخاض كامارا (23 عاماً) ثلاث مباريات دولية في صفوف منتخب فرنسا أولها في 6 حزيران/يونيو عام 2022 ضد كرواتيا في دوري الامم الاوروبية، وسيلتحق بزملائه في المنتخب في كليرفونتين مقر تدريب "الديوك" الاثنين.

وكان المنتخب الفرنسي خسر أيضاً جهود ظهيره الايسر فيرلان مندي، وحلّ بدلا منه جوردان فيريتو.

وتلتقي فرنسا مع جبل طارق في 16 الحالي في البرتغال، وضد اليونان على ستاد سان دوني في ضواحي باريس في 19 منه.

وتتصدّر فرنسا المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة بعد تحقيقها فوزين على هولندا 4-0 وعلى جمهورية ايرلندا 1-0 في اذار/مارس الماضي.

المصدر / فلسطين اونلاين
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#كأس أوروبا #منتخب فرنسا #رابيو

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