فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المالية بغزة تعلن صرف رواتب شهر مايو

بمشاركة 250 طائرة و10 آلاف شخص.. الناتو يستعرض قوته أمام روسيا بأكبر مناورة جوية في تاريخه

وفاة رئيس نادي ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني

شباب القدس.. صمام أمان المدينة وحماة المسجد الأقصى

أسيران محرران مضربان عن الطعام في سجون السلطة بالضفة الغربية

حصيلة..(5) آلاف أسير في سجون الاحتلال بينهم 31 أسيرة و160 طفلاً

المحرر "يوسف مسعود".. فرحةٌ تُضمد جُرحين

تحف الإسمنت.. إبداع شابة تحوّل المادة العنيدة إلى فنّ

الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي والدولار يتفاعل هبوطاً

أوكرانيا تعلن استعادة 3 قرى في دونيتسك

وفاة رئيس نادي ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني

12 يونيو 2023 . الساعة 15:53 بتوقيت القدس
...
وفاة رئيس نادي ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني

توفي الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن 86 عاماً، بحسب ما أكّد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس الإثنين.

وكان الملياردير قطب الإعلام قد نُقل الجمعة إلى مستشفى في ميلانو بسبب ما وصفه مساعدوه بالخضوع لفحوص طبية مخطط لها مسبقاً، مرتبطة باصابته بمرض سرطان الدم

وأكد تاكيناردي بالميري، الصحفي المقرب من نادي ميلان وفاة برلسكوني، أما وزير الدفاع جويدو كروسيتو فكتب على تويتر أن وفاة برلسكوني تصل إلى حد أنها تمثل نهاية حقبة، وقال: "لقد أحببته كثيرًا. وداعًا سيلفيو".

من جانبه نعى ميلان رئيسه السابق من خلال بيان جاء فيه" بحزن عميق، يعرب أي سي ميلان عن أسفه على وفاة سيلفيو برلسكوني الذي لا يُنسى، ويتقدم بخالص تعازيه لعائلته وأصدقائه، شكرًا للسيد الرئيس. ستظل دائمًا معنا"

ويعتبر برلسكوني أنجح رئيس نادٍ في تاريخ ميلان، حيث حقق الروسونيري معه خلال 30 عامًا، 28 بطولة، الدوري الإيطالي 8 مرات، وكأس إيطاليا مرة، والسوبر الإيطالي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، والسوبر الأوروبي 5 مرات، والكونتيننتال مرتين، ومونديال الأندية مرة.

وصنع برلسكوني مجده مع ميلان خلال 3 عقود من الزمن، أنفق خلالها 715 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين، وأنعش خزائن النادي بـ961 مليونًا من عمليات البيع.

وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء الإيطالية 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.

وقد استبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه انتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.
 

المصدر / فلسطين اونلاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#ميلان #رئيس نادي ميلان #سيلفيو برلوسكوني

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة