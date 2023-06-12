وفاة رئيس نادي ميلان السابق سيلفيو برلوسكوني

توفي الرئيس التاريخي لنادي ميلان ورئيس الوزراء الإيطالي السابق سيلفيو برلوسكوني عن 86 عاماً، بحسب ما أكّد متحدث باسمه لوكالة فرانس برس الإثنين.

وكان الملياردير قطب الإعلام قد نُقل الجمعة إلى مستشفى في ميلانو بسبب ما وصفه مساعدوه بالخضوع لفحوص طبية مخطط لها مسبقاً، مرتبطة باصابته بمرض سرطان الدم

وأكد تاكيناردي بالميري، الصحفي المقرب من نادي ميلان وفاة برلسكوني، أما وزير الدفاع جويدو كروسيتو فكتب على تويتر أن وفاة برلسكوني تصل إلى حد أنها تمثل نهاية حقبة، وقال: "لقد أحببته كثيرًا. وداعًا سيلفيو".



من جانبه نعى ميلان رئيسه السابق من خلال بيان جاء فيه" بحزن عميق، يعرب أي سي ميلان عن أسفه على وفاة سيلفيو برلسكوني الذي لا يُنسى، ويتقدم بخالص تعازيه لعائلته وأصدقائه، شكرًا للسيد الرئيس. ستظل دائمًا معنا"



ويعتبر برلسكوني أنجح رئيس نادٍ في تاريخ ميلان، حيث حقق الروسونيري معه خلال 30 عامًا، 28 بطولة، الدوري الإيطالي 8 مرات، وكأس إيطاليا مرة، والسوبر الإيطالي 6 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، والسوبر الأوروبي 5 مرات، والكونتيننتال مرتين، ومونديال الأندية مرة.



وصنع برلسكوني مجده مع ميلان خلال 3 عقود من الزمن، أنفق خلالها 715 مليون يورو للتعاقد مع لاعبين، وأنعش خزائن النادي بـ961 مليونًا من عمليات البيع.



وتولى برلسكوني رئاسة الوزراء الإيطالية 4 مرات منذ 1990، كما هيمن على الحياة العامة لسنوات من خلال إمبراطوريته الإعلامية والرياضية.



وقد استبعد من مجلس الشيوخ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2013، إثر إدانته بتهمة تهرب ضريبي، ومُنع من المشاركة في الانتخابات النيابية ست سنوات، لكنه انتخب في البرلمان الأوروبي في 2019.



المصدر / فلسطين اونلاين