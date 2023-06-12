الأسواق تترقب اجتماع الفيدرالي والدولار يتفاعل هبوطاً

تترقب الأسواق العالمية اجتماعًا لمجلس الاحتياطي الاتحادي "الفيدرالي الأمريكي"، يبدأ غدا الثلاثاء، وتعلن نتائجه مساء الأربعاء.

وتشير توقعات محللي وول ستريت، إلى أن الفيدرالي سيأخذ استراحة في اجتماعه المقبل، عبر الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، بعد 10 زيادات متتالية منذ مارس/آذار 2022.

وأمام هذه التوقعات، تراجع مؤشرا الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوته أمام سلة من ست عملات منافسة، بنسبة 0.25 بالمئة إلى 102.9.

وتبلغ أسعار الفائدة على الأموال الفيدرالية حاليا، ضمن نطاق 5 - 5.25 بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، بحسب بيانات الفيدرالي الأمريكي.

وفي حال إقرار الفيدرالي إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، فإن غالبية البنوك المركزية، ستتخذ نفس القرار خاصة لدى دول الخليج العربي.

ومن المقرر أن تحدد اجتماعات تتعلق بالسياسة النقدية تعقدها البنوك المركزية في أمريكا وأوروبا واليابان اتجاه السوق هذا الأسبوع، وسط ظهور مؤشرات على تباطؤ التضخم عالميا.

ويسبق اجتماع الفيدرالي الأمريكي، الإعلان عن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، خلال وقت لاحق، الثلاثاء، وهو أحد المؤشرات الرئيسة التي يعتمد عليها الفيدرالي في قرار أسعار الفائدة

المصدر / الأناضول