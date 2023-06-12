أوكرانيا تعلن استعادة 3 قرى في دونيتسك

أعلنت أوكرانيا استعادتها السيطرة على ثلاث قرى في مقاطعة دونيتسك شرق البلاد، بعد يومين من إعلانها بدء الهجوم المضاد ضد القوات الروسية.

وقال جهاز حرس الحدود الأوكراني‘ خلال تصريح صحفي: "باتت قرية نيسكوشن بمنطقة دونيتسك مجددا تحت العلم الأوكراني" ونشر فيديو لقوات أوكرانية وهي تعلن سيطرتها على القرية.

وأمس الأحد، أعلنت أوكرانيا أن قواتها استعادت السيطرة على قريتين في منطقة دونيتسك، حيث قال لواء جايجر المنفصل رقم 68، عبر منصة فيسبوك، إن "القوات الأوكرانية حررت قرية بلاهوداتني الواقعة في منطقة دونيتسك".

وأكد اللواء أسر جنود روس، قائلاً: إن "المعلومات الواردة منهم ستساعد في مزيد من تحرير الأراضي الأوكرانية المحتلة".

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وفي وقت لاحق، قال نائب وزير الدفاع الأوكراني حنا ماليار إن القوات الأوكرانية سيطرت أيضًا على قرية ماكاريفكا في منطقة دونيتسك.

والسبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بدء الهجوم ضد روسيا وكذلك الإجراءات الدفاعية في البلاد، إلا أنه رفض الإفصاح عن أي مرحلة حاليا.

وقال في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن "الهجوم المضاد والعمليات الدفاعية جارية في أوكرانيا، لكنني لن أتحدث عن التفاصيل ولن أكشف في أي مرحلة نحن".

المصدر / فلسطين أون لاين