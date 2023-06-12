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الاحتلال يجرف شارعا ويهدم غرفة خشبية وبئرا في القدس

12 يونيو 2023 . الساعة 12:56 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقطعا من شارع، وهدمت غرفة خشبية وبئر مياه، في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافاتها اقتحمت المنطقة الشمالية من البلدة، وجرفت مقطعا من شارع يربط عدة أحياء فيها، بعد أن شقته البلدية عام 2014.

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وأشارت إلى أنه "تم تعبيده عام 2018، كما هدمت غرفة خشبية وبئر مياه في المنطقة ذاتها يعودان للمواطنين فارس العمري، وعواد عساكر، وذلك بحجة البناء في منطقة "ج" وعدم الترخيص".

المصدر / فلسطين أون لاين
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