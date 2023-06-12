مسؤول حقوقي أوروبي: (إسرائيل) تتجاهل "عنف" المستوطنين

أكد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان، إيمون غيلمور، أن حكومة الاحتلال تتجاهل "عنف المستوطنين" ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ولا تفعل ما يكفي لمواجهة هذه الجرائم.

وأشار غيلمور، في حديث لصحيفة "هآرتس" نشرته اليوم، الإثنين، إلى وجود فجوة كبيرة بين عدد "حوادث العنف التي تورَّط فيها المستوطنون" وعدد التحقيقات التي تمَّ فتحها في هذا الإطار.

وشدَّد على أن "(إسرائيل) مسؤولة عن التحقيق في مثل هذه الحالات ومحاربة هذه الظاهرة".

وأضاف: "هناك اتجاه واضح بدأ في عام 2022 واستمر في النصف الأول من عام 2023 يتمثل في إلحاق أضرار قاتلة بالمدنيين".

وأكد تصاعد الإضرار بالمدنيين الفلسطينيين، وقال إن "هناك زيادة في عدد الضحايا المدنيين، ومسؤولية (إسرائيل) هي منع حدوث حالات مماثلة في المستقبل.

ورفض غيلمور الإفصاح عما إذا كان يرى أن هناك علاقة بين زيادة عدد الشهداء الفلسطينيين في الأشهر الأخيرة، وصعود الائتلاف الذي يقوده بنيامين نتنياهو إلى الحكم، ويضم أحزابًا يمينية دينية وقومية متطرّفة.

وعندما سُئل غيلمور عن تأكيد العديد من منظَّمات حقوق الإنسان في (إسرائيل) والخارج، بما في ذلك "بتسيلم" ومنظمة العفو الدولية، أن (إسرائيل) هي دولة فصل عنصري "أبارتهايد"، أجاب غيلمور أن "الاتحاد الأوروبي لا يستخدم هذا المصطلح".

وقال إنه بالنسبة له فإن "السؤال المهم هو كيفية العمل على الأرض لتغيير الواقع وحماية حقوق الإنسان".

المصدر / عرب 48