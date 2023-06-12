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عن عمر ناهز 86 عاماً

وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني

12 يونيو 2023 . الساعة 12:34 بتوقيت القدس
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رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني - أرشيف

أعلنت وكالة الأنباء الإيطالية عن وفاة رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عن عمر يناهز 86 عاماً.

وذكرت وسائل إعلام أن "برلسكوني البالغ من العمر 86 عامًا تُوفي في مستشفى سان رافاييل في ميلانو، حيث تمَّ إدخاله المشفى في الـ9 يونيو".

وقبيل ذلك، كان قد أمضى رئيس الوزراء السابق 45 يومًا في المستشفى، حيث عانى من التهاب رئوي وسرطان الدم.

يُذكر أن برلسكوني أحد الرجال الأكثر ثراء في بلاده مع امتلاكه ثروة تقدرها مجلة فوربس بنحو 6.4 مليارات يورو.

وكان قد دخل في السنوات الأخيرة إلى المستشفى مرارًا. 

ودخل برلسكوني عالم السياسة عام 1994 وشغل منصب رئيس الحكومة لما مجموعه تسع سنوات.

ورغم سلسلة فضائح جنسية وقضايا قانونية شوَّهت صورته، احتفظ بمكانة خاصة في قلوب كثير من الإيطاليين.

المصدر / وكالات
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#رئيس الوزراء الإيطالي #سيلفيو برلسكوني

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