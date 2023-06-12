الدعليس يعود لغزة بعد زيارة استمرت أيَّامًا في مصر

عاد رئيس متابعة العمل الحكومي، عصام الدعليس، صباح اليوم إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، ليختم زيارة عمل ناجحة لجمهورية مصر العربية استمرت لعدَّة أيام، حيث تمَّت مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع المسؤولين المصريين.

وشارك الدعليس في وداع الفوج الأول من حجَّاج قطاع غزة، وتفقد ترتيبات مغادرتهم واستمع إلى شرح من إدارة المعبر حول عمل المؤسسات الحكومية المختصة في تسهيل سفر الحجاج وخدمتهم، مثمّنًا جهود وزارة الأوقاف والداخلية والصحة وهيئة المعابر والحدود في تسهيل إجراءات مغادرة الحجاج بأسرع وقت ممكن.

كما وزار بيت العزاء لشهيد الواجب الوطني خالد مصلح، وقدَّم واجب العزاء لأسرته، مؤكدًا لوالد الشهيد أن الأعمال التي تستهدف أمن المجتمع وتعتدي على رجال الأمن هي جرائم آثمة وتخدم مخطَّطات الاحتلال، وأن هذه الجريمة النكراء لن تمر دون عقاب المجرم وأنه سينال جزاءه العادل.

وأشاد بجهود وزارة الداخلية بما في ذلك القيادة والجنود في حفظ الأمن وفرض النظام وتنفيذ القانون، مشيرًا إلى أن هذه التضحيات لن تضعفها، بل ستزيدها إصرارًا وعزمًا في أداء واجبها تجاه شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين