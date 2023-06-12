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حل وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2023 توجيهي

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حل وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2023 توجيهي

12 يونيو 2023 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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حل وإجابات امتحان اللغة الإنجليزية الثانوية العامة 2023 توجيهي.png

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان اللغة الإنجليزية، صباح اليوم الإثنين الموافق 12/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان اللغة الإنجليزية فروع العلمي والشرعي والزراعي والصناعي والفندقي والاقتصاد المنزلي لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان التربية الدينية 2023.

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ويوفر موقع "" صورة ورقة امتحان اللغة الإنجليزية 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية جميع الفروع عدا الأدبي والريادة والأعمال من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان اللغة الإنجليزية الوزارية 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.

ملاحظة: امتحان الفرع العلمي وباقي الفروع مشابه لامتحان الفرع الأدبي والريادة والأعمال مع اختلاف موضوع التعبير فقط.

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صورة امتحان التربية الدينية الإسلامية لمرحلة الثانوية العامة التوجيهي 2023 صفحة 2.jpg
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صورة امتحان التربية الدينية الإسلامية لمرحلة الثانوية العامة التوجيهي 2023 صفحة 5.jpg
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إجابات امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى الثانوية العامة التوجيهي 2023.jpg

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حلول امتحان الانجليزي توجيهي 2023.jpg

حل امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى الثانوية العامة التوجيهي 2023.jpg
أجوبة امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى الثانوية العامة التوجيهي 2023.jpg
حلول امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى الثانوية العامة التوجيهي 2023.jpg
اجابات امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى الثانوية العامة التوجيهي 2023.jpg
إجابات امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى الثانوية العامة التوجيهي 22023.jpg
بعد قليل الإجابة النموذجية للسؤال الأخير...

المصدر / فلسطين أون لاين
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