حل امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى الثانوية العامة 2023 توجيهي

قدَّم الآلاف من طلبة الثانوية العامة "توجيهي" في فلسطين والشتات، امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى، صباح اليوم الإثنين الموافق 12/6/2023.

ويتقدَّم لاختبارات الثانوية العامة التوجيهي العام 2023 حوالي 87.817 طالب وطالبة، موزَّعين على 726 قاعة امتحان في الضفة وقطاع غزة بالإضافة إلى قاعات الخارج، ضمن دورة الدكتور الراحل محمد عواد.

ويشمل امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى للفرعين الأدبي والريادة والأعمال لهذا العام، ولكثرة البحث في محرّكات البحث عن ورقة أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة التوجيهي والخاصة ورقة أسئلة وإجابات امتحان التربية الدينية 2023.

اقرأ المزيد: مراجعات الثانوية العامة أسئلة وإجابات 2023

اقرأ المزيد: مراجعات الثانوية العامة" توجيهي" 2023 - مبحث اللغة الإنجليزية (2)

ويوفر موقع " " صورة ورقة امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى 2023، للطلبة الراغبين بالاطّلاع عليها أو الاحتفاظ بها، كما ويُوفّر حل أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى بطريقة نموذجية وصحيحة، من أجل أن يتسنَّى للطلبة مراجعة إجاباتهم ومعرفة أدائهم في الامتحان.

وتوضع الأجوبة والحلول الصحيحة على أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية الورقة الأولى أدبي والريادة والأعمال من قبل معلمين متخصصين ومهرة في هذه المادة وتتشابه إلى حدٍّ قريب مع الإجابة النموذجية لامتحان اللغة الإنجليزية الوزارية 2023.

وحيث سيتم نشر صورة ورقة أسئلة الامتحانات بالإضافة إلى الحلول الصحيحة لكافة اختبارات الثانوية العامة 2023 توجيهي وذلك بعد خروج جميع الطلبة من القاعات على موقعنا.



























