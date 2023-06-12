مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة إلى الديار الحجازية

غادر صباح اليوم الإثنين، الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، متوجهين عبر معبر رفح البري، إلى الديار الحجازية.

وكان على رأس وداع الحجاج في معبر رفح وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري، ووكيل الوزارة عبد الهادي الأغا.

وتتوزّع مغادرة الحجاج البالغ عددهم 2668 حاج على مدى أربعة أيام، ويرافقهم في رحلتهم البعثات المعتمدة (الإدارية، الوعظية، الطبية، الإعلامية) لخدمة الحجيج والقيام على راحتهم وتسهيل إتمام المناسك.

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وكانت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية والأمن الوطني، أعلنت انتهائها من ترتيبات سفر حجاج بيت الله الحرام من قطاع غزة.

وأتمت وزارة الصحة تطعيم الحجاج، وإعداد ملف طبي لكل حاج سيما أصحاب الأمراض المزمنة، واختيار البعثة الطبية.



















المصدر / فلسطين أون لاين