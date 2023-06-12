فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة نهاراً

حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

5 عادات يمارسها الأثرياء قد تغير حياتك

لعبة بالية بيعت في مزاد بـ66 ألف دولار!.. ما السبب؟

لا مزيد من التحديثات.. سامسونغ تُنهي دعم هذا الهاتف

تناول عشاء خفيفا واترك هاتفك المحمول.. هل تعرف ما هي شروط النوم الجيد؟

بعد تشريح القرش القاتل.. خبير يكشف 3 أسباب للهجوم على السائح الروسي

بعد تحذيرات عديدة.. هل يتسبب الذكاء الاصطناعي في فناء البشرية؟

الهلال السعودي يتحرك لخطف نيمار بعد فشل صفقة ميسي

زاها مطلوب من باريس سان جيرمان

الطقس: أجواء غائمة جزئياً ومعتدلة نهاراً

12 يونيو 2023 . الساعة 08:21 بتوقيت القدس
...
مدينة غزة (أرشيف)

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الإثنين، غائما جزئيا إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق نهارا، باردا نسبيا في ساعات الليل خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة لتبقى أدنى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وباردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة بحيث تصبح أعلى من معدلها العام بقليل، وبعد ساعات الظهيرة، أحوال جوية غير مستقرة إذ يُتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الأربعاء: فيكون الجو غائما جزئيا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

فيما يكون الجو، يوم الخميس، غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية إعلان الثانوية العامة صفحات داخلية
#الطقس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة