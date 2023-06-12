حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة من مدن وبلدات الضفة الغربية.

ووثقت مصادر محلية، اعتقال المحرر الشيخ رزق الرجوب بعد اقتحام منزله في حي كريسة بمدينة دورا جنوب محافظة الخليل.

وفي رام الله اعتقلت قوة خاصة الشاب محمد بهاء عياش من منزله في مخيم الجلزون، فيما اعتقل الشابين عبد المجيد عيسى حمايل وقتيبة حمايل خلال اقتحام بلدة بيتا بنابلس.

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واقتحمت قوات الاحتلال، البلدة القديمة في نابلس، وخاصة منطقة حوش العطعوط قرب منزل الشهيد وديع الحوح، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما اختطفت قوة خاصة شابًا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

المصدر / فلسطين أون لاين